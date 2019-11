(Skoraj) uradno: vrača se eden najbolj legendarnih telefonov vseh časov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Motorola Razr V3 velja za enega od najbolj prepoznavnih mobilnih telefonov novega tisočletja. Nekateri tehnološki mediji, kot je TechRadar, so ga tudi oklicali za najboljši mobilni telefon vseh časov. Foto: Reuters

Za 13. november je napovedana predstavitev novega pametnega telefona znamke Motorola. Sodeč po vabilu na dogodek bodo tam med drugim obudili ikono industrije. To skoraj zagotovo pomeni, da bo Lenovo, ki je lastnik znamke Motorola, na trg poslal povsem prenovljeno prvo generacijo Razr, katere najbolj znani predstavnik, model Razr V3 iz leta 2004, je najbolje prodajani preklopni mobilni telefon v zgodovini.

Da se naj bi Lenovo pripravljal ne le na poimensko, temveč tudi oblikovno obuditev blagovne znamke Motorola Razr, smo poročali že v začetku tega leta, a je bilo nato vse tiho do tega tedna, ko so izbrani veliki svetovni tehnološki mediji prejeli vabilo na Motorolin dogodek, ki bo 13. novembra v ameriškem Los Angelesu.

Vabilo z napovedjo o obuditvi ikone mobilne industrije in obljubo "You're going to flip", ki v prevodu pomeni "Zmešalo se vam bo", ima pa tudi dvojni pomen, saj je besedica "flip" sestavni del angleškega izraza za prelomni telefon (flip phone), tako rekoč že razkriva, da bo zvezda večera nov telefon, ki bo serijo Razr vrnil h koreninam, obenem pa bo pripravljen na leto 2020.

Kolaž fotografij, na katerih naj bi bil novodobni Motorola Razr, ki jih je pridobil znani razkrivalec pametnih telefonov Evan Blass. Foto: Motorola / Evan Blass

A ne le to, Evan Blass, verjetno najbolj slavni razkrivalec prihajajočih pametnih telefonov, je nedavno objavil fotografije, ki so videti kot uradne promocijske slike novega telefona.

Glede na to, da ima Blass stike pri večini svetovnih proizvajalcev telefonov, to sicer ne bi bilo nič nenavadnega.

Motorola Razr V3i, ena od različic najbolje prodajanega preklopnega mobilnega telefona vseh časov. V Sloveniji je bilo leta 2005 v prodaji brez vezave zanj treba odšteti 129.900 tolarjev, kar je približno 540 evrov. Foto: Wikimedia Commons Motorola Razr V3, prvi mobilni telefon blagovne znamke Razr, je s 130 milijoni prodanih enot najbolj priljubljen preklopni telefon v zgodovini, uvršča pa se tudi na 10. mesto najbolje prodajanih mobilnikov vseh časov.



Eden od glavnih razlogov za izjemno priljubljenost Motorole Razr V3 je bil, da je bil mobilni telefon z debelino 13,9 milimetra dolgo najtanjši na trgu. Drugi preklopni telefoni so bili v primerjavi z Razr V3 pravi debeluščki - Nokia 6060 je bila skoraj centimeter debelejša, na primer.

Novi Razr bo ohranjal zapuščino legende, a bo hkrati tudi gledal v prihodnost

Razr nove generacije bo sicer tudi preklopni telefon nove generacije, kar pomeni, da bo bolj kot daljnemu predhodniku podoben najnovejšim modelom z upogljivim zaslonom, kot sta Huawei Mate X in Samsung Galaxy Fold.

Čeprav po neuradnih informacijah ne bo tako pošastno zmogljiv kot omenjeni napravi, bo še vseeno nabrita njegova cena: Lenovo naj bi za novi Razr zahteval okrog 1.500 ameriških dolarjev (1343 evrov).

