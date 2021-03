Šefi so potiho odločili: grožnje s smrtjo so dovoljene

Na Facebooku lahko uporabniki, dokler jih v svojih objavah ne označijo, v imenu svobode govora nadlegujejo, žalijo ali tudi grozijo igralcem, pevcem, politikom, novinarjem, aktivistom, vplivnežem z več kot 100.000 sledilci in še marsikomu drugemu, ki ga Facebook prepoznava kot javno osebo. Tako rekoč kar koli lahko uporabniki napišejo tudi o osebah, ki so umrle pred letom 1900 in o izmišljenih osebah.

Na Facebooku lahko uporabniki smrt želijo ali z njo povsem odkrito grozijo lokalnemu politiku, ki je bil izvoljen na volitvah v mestni svet, ali napol pozabljeni pevki, ki se je nekoč potegovala za nastop na Evroviziji, pa jim Facebook komentarja oziroma objave tudi v primeru prijave zelo verjetno ne bo izbrisal, če tarče v svoji grožnji niso označili ("tagali") neposredno.

Direktor Facebooka Mark Zuckerberg je že večkrat nakazal, da v podjetju prednost dajejo času, ki ga uporabniki preživijo na družbenem omrežju - ta čas je za Facebook namreč denar -, varovanje in zasebnost uporabnikov pa sta pogosto v drugem planu oziroma prioriteta postaneta šele, ko "zaropotajo" mediji. Foto: Reuters

To razkrivajo usmeritve za delo moderatorjev vsebin pri Facebooku, ki so jih pridobili pri britanskem mediju Guardian in iz katerih je v prvi vrsti razvidno, da Facebook v veliki meri dopušča verbalno zlorabo prepoznavnih oseb tudi do največjih skrajnosti.

Dokler jih ne označite, jim lahko napišete skoraj kar koli

Spekter oseb, ki jih Facebook prišteva med prepoznavne, je širok in zajema politike na vseh ravneh, "klasično" slavne osebe, kot so igralci, glasbeniki in športniki, pa tudi vidnejše internetne vplivneže s 100.000 in več sledilci ter novinarje.

Eden tistih, ki so v zadnjih mesecih glasno opozarjali na nadlegovanje na Facebooku, je angleški nogometni zvezdnik Marcus Rashford. Njemu in še nekaterim njegovim soigralcem pri Manchester Unitedu so na družbenih omrežjih Facebook in Instagram uporabniki pošiljali zlobne komentarje in grožnje, v katerih je bilo pogosto omenjena tudi njegova barva kože. Britanski nogometni veljaki so prejšnji mesec zato javno pozvali Facebook, naj čim prej ukrepa. Foto: Guliverimage/Getty Images

Tem uporabnikom družbenega omrežja Facebook odreka zaščito pred nekaterimi najhujšimi oblikami verbalnih napadov, saj naj bi šlo, tako odločitev za moderacijo vsebin pojasnjujejo pri Facebooku, za javni interes in svobodo govora.

S tem naj bi pri Facebooku želeli spodbujati diskurz, ki pogosto zajema tudi kritike oseb, ki jih vidimo pri poročilih, je med drugim zapisano v navodilih moderatorjem. Na vprašanje Guardiana, zakaj te smernice, ki obsegajo več kot 300 strani, niso javne, pri Facebooku niso znali odgovoriti neposredno.

Ohlapno sankcioniranje nadlegovanja javnih oseb je sicer omejeno na Facebook. Tarče groženj na Facebooku lahko zoper uporabnike, ki so jih zapisali, seveda sprožijo kazenski postopek. Eden je pred kratkim epilog dobil v Sloveniji, ko je okrajno sodišče v Velenju zaradi groženj premierju Janezu Janši na Facebooku Luki Štitiću izreklo pogojno obsodbo, v kateri se mu za kaznivo dejanje grožnje izreče kazen dveh mesecev zapora. Foto: STA

Obstaja tudi skrivni seznam znanih oseb, ki jih je treba bolj zaščititi

Pri Facebooku naj bi sicer imeli tudi tajni seznam oseb, ki sicer veljajo za prepoznavne, a jih Facebook pred zlorabo in grožnjami v komentarjih ali objavah ščiti bolj rigorozno, torej kot navadne uporabnike.

Gre za osebe, ki so slavne, a ne po lastni volji, na primer žrtve kaznivih dejanj ali pa posameznike, ki so se neprostovoljno znašli sredi različnih družbenopolitičnih viharjev oziroma bili vpleteni v naključne incidente ali dogodke, o katerih smo lahko na spletu brali novice ali gledali videoposnetke.

Facebook naj bi med varovane javne osebe po neuradnih informacijah kmalu priključil tudi novinarje in aktiviste. Za zdaj oboji ostajajo na tako imenovanem odprtem seznamu, kar pomeni, da so lažja tarča nadlegovanja, groženj in žaljivk. Foto: Getty Images

Strokovnjaki medtem že opozarjajo, da bi lahko tako ohlapna obravnava sovražnega govora proti javnim osebam povzročila splošen padec komunikacijskih standardov v skupnosti uporabnikov, saj bodo nekateri v tem videli priložnost za dodatno zaostritev retorike ali pa bodo zgolj sledili trendom.

