Ruska operacija pred nosovi Slovencev: so tudi vaši prijatelji?

Rusija tako rekoč že od začetka vojne v Ukrajini uporablja tako konvencionalno orožje kot (ofenzivno) informacijsko tehnologijo. V zadnjem letu so bila dvakrat razkrinkana prizadevanja Rusov, da bi s kampanjami pretvarjanja in laganja na Facebooku vplivali na javno mnenje o tem, kaj se v resnici dogaja med invazijo Ukrajine in kakšni so razlogi oziroma vzroki zanjo. Foto: Shutterstock

Med slovenske uporabnike Facebooka so se v preteklih mesecih infiltrirali akterji, ki usklajeno širijo prorusko propagando. Gre za uporabniške profile s samo enim poslanstvom: poobjavljanjem fotografij, videoposnetkov in tudi fotomontaž, ki upravičujejo rusko invazijo na Ukrajino ter demonizirajo oblasti v Kijevu, vodstvo Evropske unije, zvezo Nato in Združene države Amerike. Profili, ki delujejo pretežno v Sloveniji, so morda del širše ruske oziroma proruske propagandne mreže, saj je podobne vzorce objavljanja mogoče opaziti tudi pri nekaterih uporabniških računih iz tujine. Eno od takšnih navez so pri Facebooku razbili le nekaj dni po ruskem napadu na Ukrajino, od katerega bo prihodnji teden minilo že leto dni.

"Anita Novak" ima na Facebooku 181 prijateljev, med katerimi so tako rekoč skoraj sami Slovenci in Slovenke. Facebooku se je pridružila 25. septembra lani, njena profilna slika pa prikazuje dekle na travniku. A fotografija ni njena, ampak gre za posnetek, dostopen na spletni strani ponudnika agencijskih fotografij Freepik.

Foto: Matic Tomšič

Anita s svojimi prijatelji ni delila ničesar o sebi. Vse vsebine, ki jih deli , so povezane skoraj izključno z vojno v Ukrajini. Natančneje: tako rekoč vsebine, ki jih deli Anita, so namenjene izključno poveličevanju ruske vojske in kritiki Ukrajine ter držav oziroma organizacij, ki jo podpirajo. Njene objave praviloma všečkajo, delijo in komentirajo slovenski uporabniki Facebooka.

Kolaž fotografij, ki jih je v nekaj mesecih prisotnosti objavila "Anita Novak", je milo rečeno nenavaden, saj vsebuje tako obilico slik in fotomontaž s pripisi v cirilici kot tako imenovane "meme" s pripisi v slovenščini ali hrvaščini. Občasno kritizira tudi Jugoslavijo in Josipa Broza Tita. Foto: Matic Tomšič

Anita svojim objavam občasno pripiše komentar ali citat v slovenščini, vendar bo pozorno oko hitro opazilo, da so pripisi videti, kot da jih ali prevaja Googlov prevajalnik ali pa jih piše tujec, ki sicer zna slovensko, a mu določene besede in besedne zveze delajo težave. Rusija je tako na primer uspešno "štirikratila" svoje oborožene sile ...

Vsaj dve od domnevnih oseb, ki po Facebooku zadnje mesece širita prorusko propagando, objavam občasno dodajata zapise v slovenščini, ki pa je mestoma uporabljena na zelo nenavaden način oziroma se zdi, da jo piše ali oseba iz tujine ali pa računalniški prevajalnik. Foto: Matic Tomšič

Podoben kaliber je "Tatiana Tanja", še ena domnevna uporabnica Facebooka, ki ji objave večinoma všečkajo in komentirajo slovenski (moški) uporabniki. Tatiana za svoj profil uporablja fotografijo z družbenega omrežja Pinterest, ki se večkrat znajde v člankih o ženskih pričeskah. O njenem zasebnem življenju s profila ni razvidno nič.

Na objave "Tatiane" se v veliki večini primerov odzivajo zgolj slovenski uporabniki Facebooka. Podatek o tem, koliko oseb spremlja ta profil, ni javen. Foto: Matic Tomšič

Prvo fotografijo je Tatiana objavila 3. marca lani, fotografijo race, nato pa je podobno kot Anita začela objavljati proruske ter protiukrajinske oziroma protizahodne fotografije, videoposnetke in fotomontaže. V slogu Anite fotografijam in videoposnetkom občasno doda pripis, a tudi ona občasno pokaže, da si pri zapisih ali pomaga s katerim od spletnih prevajalnikov. Sicer razume slovensko, a ne povsem, saj občasno naredi kakšno banalno napako.

"Tatiana Tanja" v svojih objavah predvsem pljuva po predsedniku Ukrajine in predsedniku ZDA, deli pa tudi videoposnetke poročanja s terena ruske vojske in fotomontaže, ki poveličujejo Vladimirja Putina, Ramzana Kadirova, Sergeja Lavrova ter druge pomembne ruske vojaške, politične in ideološke akterje. Foto: Matic Tomšič

Tako Anita kot Tatiana večkrat objavita tudi vsebine, ki imajo pripis v izvirniku zapisan v cirilici. To lahko pomeni, da ali razumeta rusko ali pa preprosto delita vse vsebine, ki so videti kot proruska propaganda.

Kaj izda propagandni profil na Facebooku

Anita in Tatiana nista edini: tu so še uporabniki Ferdo, Erica, Toni, Alet, Hank, Raja in drugi. Vsi imajo več skupnih točk:

- Facebooku so se pridružili ali kmalu po začetku vojne v Ukrajini ali pa v času ukrajinskih protiofenziv na območju Hersona in Harkova avgusta oziroma septembra lani. Nekateri profili so medtem starejši, a so dolgo mirovali in se nato v večini primerov ponovno aktivirali v času ukrajinske protiofenzive. Mogoče je, da so nadzor nad njimi prevzeli ruski ali proruski hekerji – kot so lani sporočili iz Mete, krovne družbe Facebooka, se je to v preteklosti že dogajalo.

Velika večina profilov, ki po Facebooku širijo rusko propagando, je postala aktivnih šele v letu 2022, natančneje po začetku ruskega napada na Ukrajino. Vsaj eden od tistih, ki smo jih analizirali in ki je hvalil tudi nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, je medtem nastal tik po vdoru Trumpovih podpornikov v kongres ZDA 6. januarja 2021. Kasneje je začel širiti proruske objave. Foto: Matic Tomšič

- Vsi objavljajo zelo podobne vsebine z enakimi sporočili: Rusija zmaguje v vojni v Ukrajini, ukrajinski režim je zločinski, Ukrajinci so nacisti, zveza Nato je vpletena v vojno, spopad v Ukrajini so zakuhale ZDA, EU je na robu propada.

- Vsi so na Facebooku zelo aktivni. Nekateri objavijo tudi po 20 fotografij ali videoposnetkov dnevno.

Eden od tujih profilov, ki prorusko in protizahodno propagando širijo na tako rekoč enak način kot profili, ki so obkroženi z bolj ali manj slovensko skupnostjo. V profilni fotografiji v resnici ni lastnik uporabniškega računa, temveč britanski igralec Richard Armitage (možakarju, za katerega se domnevno izdaja oseba v ozadju, naj bi sicer prav tako bilo ime Richard). Foto: Matic Tomšič

- Na nobenem od profilov ni mogoče zaslediti osebnih podatkov o človeku, ki ga domnevno upravlja. Za sliko profila praviloma izberejo eno od naslednjih možnosti: fotografijo resnične osebe, ki pa je tako majhna, da je iskanje vira z orodji za prepoznavo slik nemogoče, agencijsko fotografijo, fotografijo slavne osebe, fotografijo Putina ali fotomontažo, ki bodisi poveličuje Rusijo bodisi demonizira Ukrajino.

Profili, za katerimi so domnevno resnične osebe iz Nemčije, Luksemburga, Češke in Nizozemske. Svoje sledilce in prijatelje s prorusko in antiukrajinsko propagando prav vsi nagovarjajo na enak način kot zelo podobni profili, ki imajo slovensko občinstvo. Tudi tem profilom je skupno to, da so se "vklopili" oziroma z množičnim objavljanjem začeli šele po ruskem napadu na Ukrajino oziroma ga še posebej okrepili, ko je bilo jasno, da Rusija v vojni ne bo zmagala tako zlahka, kot se je morda zdelo na začetku. Foto: Matic Tomšič

- Večina profilov na Facebooku sledi skoraj generičnim seznamom lokalnih medijev in vplivnih oseb. Ko na Facebooku ustvarimo nov uporabniški profil, nam družbeno omrežje na podlagi naše lokacije namreč predlaga priljubljene profile, ki jim lahko sledimo in s tem časovnico napolnimo s prvimi vsebinami. Tisti, ki jim je iz tega ali onega razloga v interesu uporaba lažnega profila, za ustvarjanje vtisa prepričljivosti zato praviloma sledijo peščici najbolj priljubljenih (lokalnih) medijev, športnim ekipam in profilom iz sveta šovbiznisa ali popkulture, ne pa tudi .

Štirje različni profili, domnevno štiri različne osebe, ki širijo prorusko propagando, imajo zelo podobne sezname strani in profilov, ki so jih všečkali oziroma jim sledijo. Pri tem je vsaj nenavadno, da oseba, ki domnevno prihaja iz Luksemburga, sledi tudi nekaterim slovenskim medijem in politikom. Foto: Matic Tomšič

- Bolj pravilo kot izjema je, da imajo profili, ki prorusko propagando širijo po opisanem vzorcu, v fotografiji profila logotip z rusko zastavo.

Ni prvič, da bi se izmišljeni ljudje, za katerimi stojita ruska in proruska propaganda, infiltrirali med uporabnike Facebooka

Meta, krovna družba Facebooka, je lani samo štiri dni po ruskem napadu na Ukrajino oznanila, da je razbila organizacijo za širjenje dezinformacij in propagande, povezane z invazijo Ukrajine, v katero so bili vpleteni ruski in proruski akterji z območja Rusije in vzhoda Ukrajine.

Šlo je za mrežo lažnih uporabniških računov na Facebooku (pa tudi Instagramu in YouTubu), s katerimi so se propagandisti predstavljali za resnične osebe, na primer za novinarje, inženirje, znanstvene raziskovalce, ki je širila lažne novice o povezavah med Ukrajino in Zahodom ter o ukrajinskem režimu. V podjetju Meta so takrat ugotovili, da je bila dezinformacijska organizacija povezana s podobno združbo, ki je delovala že leta 2020.

Strokovnjaki za informacijsko varnost v podjetju Nisos so maja lani razkrili, da imajo ruske tajne službe najverjetneje dostop do orodja SANA, to naj bi bilo del že od prej znanega zloglasnega zlonamernega programa Fronton, ki lahko na družbenih omrežjih ustvarja poljubno število novih identitet ter jih tudi poveže s telefonsko številko in e-poštnim naslovom. Umetno ustvarjeni profili naj bi bili tako rekoč neločljivi od resničnih uporabnikov iz mesa in krvi, delovali naj bi organsko in prepričljivo. Kdor bi uporabil sistem SANA, bi lahko sintetične uporabnike kot roj kobilic poslal ustvarjati ali pa vsaj poskušati vplivati na javno mnenje o katerem koli dogodku ali temi. Če akter v ozadju to želi, lahko v splet tudi sam lansira določen predmet razprave in s svojo vojsko botov pozornost javnosti poskusi preobrniti nanj. SANA je, tako trdijo v Nisos, popolnoma skalabilni sistem, kar pomeni, da se bi lahko uporabljala za družbenomedijsko kampanjo vseh obsegov, od lokalnega do globalnega. Foto: Reuters

Še eno propagandno omrežje na Facebooku je Meta identificirala in ugasnila septembra lani, v času uspešne ukrajinske protiofenzive. Šlo je za prepletanje več kot 1.600 lažnih profilov na Facebooku, ki so se izdajali za resnične osebe, in več deset spletnih strani, ki so bile videti kot legitimni portali z novicami, a so bili v resnici namenjeni poveličevanju ruske vojske ter protiukrajinski in protizahodni propagandi. Lažne osebe so objave s teh portalov širile med uporabnike Facebooka v več evropskih državah, med drugim v Nemčiji, Franciji, Italiji, Veliki Britaniji pa tudi v Ukrajini.

Zakaj organizirana proruska propaganda ne bi smela biti nobeno presenečenje

Če kdo, potem je prav Rusija zelo znana po tem, da prek spleta poskuša manipulirati oziroma vplivati na javno mnenje na lokalni ali globalni ravni.

Eden najodmevnejših primerov tovrstnih ruskih operacij je najverjetneje IRA ali Internet Research Agency, lažna ruska agencija za internetne raziskave, ki je bila v resnici zelo dobro organizirana tovarna internetnih trolov, katerih primarni cilji so bili vplivanje na mnenje javnosti o ruskih vojaških operacijah v Ukrajini (priključitev polotoka Krim) in na Bližnjem vzhodu (posredovanje v Siriji) ter poskus vplivanja na predsedniške volitve v ZDA leta 2016.

Internet Research Agency (IRA) je ugasnila leta 2018. Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je leta 2020 tudi oznanil, da je dve leti prej ukazal kibernetski napad na organizacijo IRA. Ali je bil povezan z razpadom organizacije, ni znano. Na fotografiji ena od pisarni IRA v Sankt Peterburgu. Na vrhuncu delovanja so imeli zaposlenih več kot tisoč delavcev. Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons

Z organizacijo IRA, ki je imela sedež v Sankt Petersburgu, je bil povezan oligarh Jevgenij Prigožin, v širši javnosti nekdaj znan po vzdevku Putinov kuhar, ker je ruski predsednik pogosto jedel v njegovih restavracijah, kot prvi mož zloglasne paravojaške skupine Wagner pa je zelo vpleten tudi v dogajanje v vojni v Ukrajini in je osumljen vojnih zločinov.

Manj znano je, da je od leta 2014 na spletu potekala skrivna operacija, katere namen je bil z načrtnim širjenjem lažnih novic in ponarejenih dokumentov zanetiti politične škandale v Evropi in ZDA ter skrhati odnose med državami.

V nasprotju z organizacijo IRA, katere tarča je bila javnost, je bilo poslanstvo operacije, ki jo je vodila organizacija z vzdevkom Secondary Infektion, vplivati na vladne funkcionarje.

"Primarni cilj organizacije je skregati države. Poljake z Nemci, Nemce z Američani, Američane z Britanci in tako naprej. In pa seveda absolutno vse z Ukrajinci," so pred tremi leti v raziskavi operacije pojasnili v podjetju za informacijsko varnost Graphika in izpostavili devet tem oziroma ciljev, ki so se jim v dolgo neznani tovarni lažnih novic posvečali najpogosteje:

- razdelitev in oslabljenje Evrope oziroma Evropske unije z lažnimi političnimi škandali,

- obrniti vse države proti Ukrajini kot nezanesljivemu političnemu partnerju in "propadli naciji",

- obrniti države proti ZDA in zvezi Nato kot domnevnima agresorjema, ki se vmešavata v notranjo politiko drugih držav,

- obrniti države proti Turčiji kot nestabilni državi na robu Evrope,

- prikazati vse muslimane kot krvoločne zavojevalce Evrope in nasploh zahodnega sveta,

- prikazati Rusijo kot žrtev organiziranih spletk Zahoda, prikazati predsedniške ali vladne volitve v evropskih in drugih zahodnih državah kot nezakonite in goljufive,

- diskreditirati kritike ruske vlade in jih prikazati kot nemoralne, alkoholike ali osebe z duševnimi motnjami,

- diskreditirati svetovne krovne športne organizacije kot nepoštene, neprofesionalne in "rusofobne".

Secondary Infektion je bil sicer neuspeh, kar so strokovnjaki za informacijsko varnost pripisali dejstvu, da akterji v ozadju niso delovali na družbenih omrežjih, temveč prek spletnih strani in blogov.