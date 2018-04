Ruska država in Telegram vedno bolj na nož

Sedež ruske varnostno-obveščevalne službe FSB v Moskvi Foto: Getty Images

Ruski telekomunikacijski regulator Roskomnadzor je od moskovskega sodišča zahteval blokiranje aplikacije za sporočanje Telegram, ki jo je s poudarkom na varni komunikaciji ustvaril ruski avtor.

Razlog: potekel je rok, do katerega so ruske varnostne službe (FSB) pričakovale, da bodo dobile enkripcijske ključe in s tem dostop do "stranskih vrat" aplikacije ter tudi vsebine (zasebnih) sporočil.

Prepoved je (ne)ustavna

Tako se nadaljuje spopad med uradno Moskvo, ki želi okrepiti nadzor nad internetnimi dejavnostmi, in Telegramom, ki močno zagovarja pravico do zasebnosti komuniciranja.

Foto: Reuters

Medtem ko Roskomnadzor pričakuje, da bodo dosegli omejitev dostopa do Telegrama na območju Ruske federacije, Telegramovi odvetniki zagovarjajo, da bi bila takšna omejitev v nasprotju z ustavo in pravzaprav neizvedljiva.

Durov enkripcijskih ključev ne da iz rok

Brezplačna aplikacija za izmenjavo sporočil, slik in videoizrezkov Telegram je v svojih skoraj petih letih obstoja privabila okrog 200 milijonov uporabnikov.

Njen ustanovitelj Pavel Durov, ki je zapustil svojo domovino Rusijo, ves čas vztraja, da bo zavrnil vsak poskus državnih varnostnih služb za pridobivanje enkripcijskih ključev dostopa do vsebine, ki si jo uporabniki izmenjujejo. Niso ga prepričale niti kazni, ki so mu jih izrekli lansko jesen, niti odločitev ruskega vrhovnega sodišča, da so zahteve ruskih obveščevalcev legitimne.

Ravno zaradi te varne zasebnosti je Telegram priljubljen med aktivisti vseh usmeritev, a ga uporabljajo tudi džihadisti.

Foto: Reuters

Navalni: V Rusiji imamo številne težave …

Telegramu je že lani grozila podobna prepoved, takrat zato, ker oblastem niso dostavili podatkov za registracijo družbe. Ta napetost je popustila, ko so vendarle izpolnili te formalne zahteve, a niti v enem trenutku niso hoteli privoliti v izročitev enkripcijskih ključev.

"V Rusiji imamo številne težave, od revščine do pošastnega stanja cest, od kriminala do slabe zdravstvene oskrbe, a država se v našem imenu ukvarja z blokiranjem Telegrama," je dogajanje ostro komentiral ruski opozicijski politik Aleksej Anatolijevič Navalni.

"Na kakšen način je zaradi Telegrama življenje v Rusiji slabše? Koga moti Telegram?" se sprašuje Navalni.