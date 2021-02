Rešili nas bodo talenti, tehnologija in partnerstva

Iskalci zaposlitve, ki se potegujejo za delovno mesto pri češkem avtomobilskem proizvajalcu Škoda Auto, se pri prijavi srečujejo z – virtualnim pomočnikom, ki ga poganja umetna inteligenca, pojasnjuje kadrovska direktorica te družbe Jana Sramova.

"Virtualni pogovor je tudi za kandidata veliko prijaznejši od izpolnjevanja obsežnih papirnatih obrazcev, optimirani zajem podatkov pa olajša delo naši kadrovski službi in obenem varuje zasebnost podatkov," je še povedala.

Visoka tehnologija krepi učinkovitost

Ta spletni asistent je sad sodelovanja Škode s češkimi strokovnjaki za umetno inteligenco družbe IBM. Veliko prednost te prilagojene storitve IBM Watson Assistant vidijo tudi v tem, da je dostopna povsod, kjer je zagotovljena omrežna povezljivost, saj poteka v oblaku, pri čemer so podatki varno šifrirani po standardu RSA.

Virtualni pomočniki se na vedno več področjih uspešno uveljavljajo kot prvi stik med podjetji in posamezniki, a to ni edini primer, kako sodobne tehnologije nadgrajujejo komunikacijske kanale in poslovanje na sploh. Ravno napredne tehnologije bodo po napovedih imele ključno vlogo pri uspešnosti poslovanja med pandemijo in po njej.

Umetna inteligenca kot del strategije se bo hitro obrestovala

Poleg tehnologije pa bosta ključno vlogo za uspešnost ob pandemiji imeli še usmerjenost na talente in partnerstva, je pokazala najnovejša (sicer vsakoletna) raziskava IBM-ovega Instituta za poslovno vrednost (IBV) in svetovalnega instituta Oxford Economics med tri tisoč izvršnimi direktorji podjetij iz 26 panog in skoraj 50 držav (tudi Slovenije), ki so v prvi petini po obsegu rasti prihodkov.

Po mnenju sodelujočih v raziskavi so (in bodo) oblak, umetna inteligenca, internet stvari in robotska avtomatizacija procesov najpomembnejše tehnologije za uspešnost njihovih podjetij v prihodnje. Večina jih pričakuje, da se bo uporaba umetne inteligence obrestovala v prihodnjih dveh ali treh letih – predvsem tisti, ki so umetno inteligenco postavili v središče svojih inteligentnih delovnih tokov, ne le kot orodje za posamezne ali nepovezane pilotske projekte.

Ključna vloga dela na daljavo in zadovoljstva zaposlenih

Tokratni rezultati raziskave, ki jo IBM izvaja vsako leto že dve desetletji, je še pokazala, da je večina anketiranih izvršnih direktorjev kot svojo prednostno nalogo v letu 2020 navedla omogočanje razmer za delo na daljavo.

Zavedajo se, da taka oblika dela uvaja nove izzive pri vodenju in upravljanju tako lokacijsko razpršene delovne sile, a to ne spremeni vseh prednosti in priložnosti, ki jih taka oblika dela prinaša. Zelo visok je tudi delež tistih, ki so si za nalogo zastavili zagotavljanje dobrega počutja zaposlenih kljub morebitnemu negativnemu vplivu na kratkoročne poslovne rezultate – njihov delež je skoraj dvakrat večji pri uspešnejših podjetjih v primerjavi z manj uspešnimi podjetji.