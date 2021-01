Škoda octavia je zmagovalka izbora Slovenski avto leta

Zmagovalec izbora Slovenski avto leta 2021 je škoda octavia. Izmed 18 kandidatov so bralci, poslušalci in gledalci devetih sodelujočih medijev najprej izbrali pet finalistov, med temi pa smo nato svoje glasove oddali še predstavniki sodelujočih redakcij. Letošnje glasovanje je bilo bistveno bolj izenačeno in raznoliko kot v lanskem letu. Škoda octavia, ki je s strani bralcev dobila daleč največ posameznih glasov, je za dve točki ugnala volkswagen golfa. Dodatnih šest točk je zaostal peugeot 2008, še točko več pa hyundai tucson. Peto mesto med 18 kandidati je naposled pripadlo renault capturju.

Končni vrstni red glasovanja v finalu. Foto: Uroš Modlic

Druga zmaga za octavio, golf v finalu prvič ni zmagal

To je po letu 2014 druga prestižna nagrada za octavio na izboru Slovenski avto leta. Štiri zmage ima volkswagen golf, ki pa letos prvič ob uvrstitvi v finale ni postal zmagovalec izbora.

Octavia je poleg bralcev največ točk dobila še od dveh redakcij, peugeot 2008 je najvišjo oceno dobil s strani treh, golf in tucson pa od dveh v žiriji sodelujočih medijev.

Na Siol.net smo na prvo mesto postavili peugeota 2008, za njim škodo octavio, nato pa še hyundaia tucsona, volkswagen golfa in renault capturja.

palec gor palec dol Škoda Octavia praktičnost, uporabnost za zmerno ceno, prostor na zadnji klopi in v prtljažniku brez večjih tehničnih novosti, manj vpadljiva notranjost Volkswagen Golf vozne lastnosti, ergonomija, avtomobilska klasika zatika se lahko pri digitalnem zaslonu, ni več električnega pogona Peugeot 2008 drzna zunanjost, merilniki 3D, vpadljivost, povsem električni pogon na merilnike ne vidi vsak, zadnja klop ni pomična Hyundai Tucson drzna zunanjost, varnostni sistemi, kakovost izdelave, tehnološki napredek tehnične novosti ga podražijo, naprednost hibridnih pogonov Renault Captur velik napredek od predhodnika, velikost, prostornost, pomična zadnja klop slabši materiali v notranjosti, omejena uporabnost priključnega hibrida

Škoda octavia je z naskokom največ glasov dobila tudi od bralcev, poslušalcev in gledalcev. Foto: Uroš Modlic

Peugeot 2008 edini med finalisti nudi tudi povsem električno različico e-2008. Foto: Uroš Modlic

Rdeča nit finalistov - kateri pogon izbrati?

Rdeča nit letošnjih finalistov - med njimi dveh kompaktnih križancev brez klasičnega štirikolesnega pogona, dveh predstavnikov “golfovega” razreda in novega korejskega športnega terenca - je bila raznolikost ponujenih pogonov. Vseh pet je (oziroma bo) na voljo vsaj s priključno hibridnim pogonom, če ne celo tudi s povsem električnim pogonom.

To najbolj ponazarja ključne spremembe avtomobilskega sveta v zadnjih nekaj letih. Te so usmerjene v vse bolj digitalizirane avtomobile, v katerih zato vse pogosteje pogrešamo tudi kakšen klasičnih gumb ali stikalo, elektrificirani pogoni - od najrazličnejših hibridov do polno električnih vozil - pa voznika pri izbiri pogosto postavljajo v negotov položaj.

Z različno izbiro pogonov se lahko vsak kupec še bolj prilagodi svoj avtomobil. Dizelski motorji so še naprej najboljša izbira za pogoste daljšem poti po avtocesti, najpogostejši ostajajo bencinski motorji, pri elektrificiranih pogonih pa so lani v Sloveniji povsem električni avtomobili prehiteli klasične hibride in tudi priključne hibride.

Za nas je bil v finalu najbolj prepričljiv peugeot 2008

Vsaj v naši redakciji smo na prvo mesto soglasno postavili peugeota 2008. Ta nadaljuje zelo dinamično in vpadljivo oblikovalsko zasnovo peugeota 208, ki jo lahko pričakujemo tudi pri modelih 3008 in 5008 - to je delo zdaj že nekdanjega oblikovalca Gillesa Vidala.

Novi 2008 se je zelo dobro odrezal tudi na lanskem primerjalnem testu PRIMA. Za 20 tisoč evrov nudi že veliko opreme, med njimi tudi žaromete LED in svojo najbolj zanimivo novost - digitalne merilnike v tehnologiji 3D.

V primerjavi z octavio je 2008 (tudi v primerjavi s prehodnikom) naredil velik napredek, ima tudi nekaj zanimive tehnologije in predvsem pri pogonih nudi največjo raznovrstnost kompromisov. In to brez kompromisov (priključnih hibridov).

Golf je hibridiziral svoje pogone, električno različiico pa je prepustil modelu ID.3. Golf je še vedno zelo kompleten in odličen avtomobil, ki suvereno klubuje svoji starosti. Foto: Uroš Modlic

Hyundai tucson je bil prijetna osvežitev zadnjih mesecev na slovenskem avtomobilskem trgu. Foto: Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic

Hvalimo oblikovalsko drznost. Novega 2008 na nasprotnem pasu ceste, ko se vam približuje, z agresivnim sprednjim delom ni mogoče spregledati. Slovenski avto leta mora resda izpolnjevati mnoge pogoje - od tehnične naprednosti, varnosti, gospodarnosti in primernosti za trg - toda dobro je tudi, da ga na cesti vidimo in da se preprosto zgolj ne zlije z ostalimi avtomobili.

Novi peugeoti prav gotovo trkajo na voznikova čustva in tudi to postaja vse pomembneje. Poudariti vseeno velja, da 2008 vseeno ni avtomobil za vsakogar in da ta drzna oblikovalska zasnova deli kupce. Na majhen volanski obroč se navadi vsak, zato pa vsak voznik iz svojega želenega položaja sedenja prek volana ne more videti na merilnike. Veliko več prostora ima 2008 tudi na zadnji klopi, ki pa resda ni vzdolžno pomična. V primerjavi s predhodnikom je napredek več kot očiten in tudi za kompaktnega športnega terenca nudi zares veliko prostora ter udobja.

Nagrajujemo tudi pogum pri električnem pogonu, ki pri peugeotu ni “bav bav”

Peugeot je z 2008 tudi pri raznolikosti pogonov izbral najbolj drzno pot in najbolj med vsemi zameglil ločnice med njimi. V konfiguratorju najprej izbiramo opremo in šele nato motor. In tam je električni pogon enakovredno postavljen ob razpoložljive bencinske in dizelske motorje. Peugeot je preskočil priključno hibridni pogon in stavil na elektriko, ki ta avtomobil podraži za približno deset tisočakov.

Toda za mnoge Slovence bi bila lahko ta izbira zanimiva in alternativa dizelskemu. Kajti ugodnejše financiranje, cenejši pogon in servisi lahko tistemu, ki baterijo polni doma in dnevno prevozi vsaj okrog 80 kilometrov, že v prvem letu privarčuje mnogo denarja.

Renault captur je bil v finalu sicer peti, a dejansko je bil peti med 18 kandidati v letošnjem izboru. Foto: Uroš Modlic

Praktična octavia, ki rine iz klasičnih avtomobilskih razredov

Škoda octavia si naziv Slovenski avto leta kajpak zasluži. Prodajne številke dokazujejo njeno priljubljenost, prav tako veliko število glasov zanjo. Octavia je tudi v novi generaciji ostala zvesta osnovnemu pristopu; stavi na praktičnost in čeprav navzven nikakor ni nevpadljiva, uporabnost vseeno postavlja pred čustva.

Octavia pa predvsem še naprej zelo uspešno in učinkovito rine iz klasičnih avtomobilskih segmentov - izhaja s platforme MQB in sodi v isti razred kot volkswagen golf. Octavia pa je precej večja in zdaj še očitno prostornejša kot koncernski brat volkswagen golf. Octavia resda nima večjih tehničnih novosti, zato pa z receptom uporabnosti za zmerno ceno še naprej piha na dušo družinam in racionalnim kupcem. To je pri Škodi v Sloveniji zagotovilo za uspeh.

Avtomobilski “dinozaver”, ki pa je letom navkljub še vedno odličen avtomobil

Mnogo odličnega še naprej nudi tudi omenjen golf. V finalu je bil ta avtomobil s 46 letnim stažem morda videti kot avtomobilski “dinozaver” - klasična kombilimuzina, ki se iz generacije v generacijo oblikovno le malenkostno spreminja - a kot tak še vedno nudi odličen paket tehnike in vozniške ergonomije.

Vožnja z golfom ostaja užitek in težko mu je kaj resneje očitati. Dobiti ga je mogoče za okrog 20 tisočakov, z boljšimi motorji in opremo pa lahko cena naraste tudi do 30 tisočakov.

Na Siol.net smo največ glasov podelili peugeot 2008, nato pa škodi octaviji, hyundaiju tucsonu, volkswagen golfu in renault capturju. Foto: Uroš Modlic

Predstavniki devetih medijev, ki smo v finalu podelili glasove petim finalistom. Foto: Uroš Modlic

Golf je izgubil električno različico, novi ID.3 pa ni na njegovi kakovostni ravni

Golf in octavia sta postala v notranjosti povsem digitalna. Poslovili so se klasični gumbi in stikala, kar vsem kupcem zagotovo ne bo všeč. Vsaj pri golfu je bil ta pohod na digitalizacijo videti kot poizkus ponuditi nekaj novega, kajti na tehnični strani prav veliko (zares) novega danes avtomobili niti ne zmorejo več ponuditi.

Golf se je moral posloviti od prodajno uspešne električne različice e-golf, ki jo je nadomestil namenski ID.3 in ta bi morda dolgoročno lahko ogrozil celo obstoj golfa. Dvomim, da bo temu tako, saj ID.3 kakovostno in uporabniško (tudi, če ne bi imel električnega pogona) ni na ravni golfa. Če bi imel golf še naprej električno različico (na primer s ceno okrog 30 tisočakov), bi to lahko za določen krog kupcev močno povečalo njegovo zanimivost. Priključni hibrid pa pri golfu stane kar 40 tisoč evrov, kar je iz vidika realne električne uporabnosti zelo veliko.

Captur ni tako vpadljiv kot 2008, je pa do zdaj prepričal več kupcev

Priključno-hibridni pogon je eden adutov tudi pri Renaultovem capturju. To je sicer bolj njegova posebnost in prednost v razredu, saj bodo večino prodanih capturjev poganjali bencinski motorji.

Priključni hibrid z realnim dosegom od 20 do 30 kilometrov je bržkone premalo in pravi električni pogon bi bil boljša alternativa. Poudariti moramo, da je pristop Renaulta povsem drugačen kot pri Peugeotu. Ti isti model nudijo z vsemi pogoni, Renault pa za električne pogone izdela povsem ločene modele.

Captur je na primerjalnem testu PRIMA dobil le nekaj manj točk kot 2008 in v nekaterih ocenjevalnih kategorijah ga je celo prehitel. Uporablja novosti, ki smo jih lani nagradili že v cliu, je pa v primerjavi s predhodnikom občutno večji, boljši in prostornejši. Večino nujnega tako kot peugeot 2008 nudi za okrog 20 tisočakov. Na cesti je manj vpadljiv, izza volana pa dilem z uporabnostjo (in pogledov na merilnike) ni.

Tucson z mnogo tehnike in zanimivimi novostmi v razred VW tiguana in toyote RAV4

In še hyundai tucson. Na slovenski avtomobilski trg je prispel konec lanskega leta in se zadnji hip uvrstil v finale izbora. Nova generacija korejskega športnega terenca je še eden tistih avtomobilov, ki jih bo na cesti dokaj težko spregledati. Vpadljivi sprednji žarometi in zadnje luči so le prvi pokazatelj tega zanimivega in tehnično naprednega avtomobila, ki pa je bil med vsemi finalisti tako dimenzijsko največji kot tudi cenovno najdražji.

Tucson je serijsko odlično založen z varnostnimi sistemi in tudi kakovostno bo nudil zanimivo izbiro v svojem razredu. Omeniti velja še tehnično novost, saj zna ob vklopu smernika na merilnike projecirati vzvratno sliko s stranske kamere in tako olajšati pogled v voznikov mrtvi kot. Prvi vtis tega sistema, ki ga je resda treba doplačati in pri najnižjih paketihj opreme ni na voljo, je odličen. Kako učinkoviti so njegovi hibridni pogoni - primerjano na primer s toyoto RAV4 - pa po še temeljitejšem testu.