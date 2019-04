Razkrivamo: spornih aplikacij ni več, a zgodilo se je še nekaj drugega

Google je iz svoje trgovine z aplikacijami za pametne telefone z operacijskim sistemom Android izobčil DO Global, velikega razvijalca uporabnih aplikacij, ker so na skrivaj zlorabile uporabnikovo zaupanje , so v petek poročali nekateri svetovni tehnološki mediji. A to ni celotna zgodba: ugotovili smo, da je "odletela" tudi ena najbolj prepoznavnih aplikacij tega desetletja, orodje za upravljanje datotek ES File Explorer. Razvijali so jo prav pod okriljem podjetja, ki se je znašlo v nemilosti Googla.

Ameriški medij Buzzfeed News je pred kratkim razkril, da so nekatere aplikacije kitajskega podjetja DO Global, ki so skupaj imele več kot sto milijonov uporabnikov, brez uporabnikove vednosti v ozadju izvajale prevaro, ki je polnila blagajno njihovega razvijalca.

Nekaj priljubljenih aplikacij podjetja DO Global, ki so ustvarjale lažne klike na oglase in s tem polnile mošnjiček svojega razvijalca. Foto: Matic Tomšič

Aplikacij, ki so bile uporabnikom pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android na voljo v Googlovi trgovini Play, zdaj ni več mogoče prenesti. Google je po poročanju Buzzfeed News v petek namreč ukrepal in ne le odstranil aplikacij, temveč iz trgovine tudi nagnal DO Global.

Podjetju je Google odvzel tudi dostop do oglaševalske platforme AdMob, kar bo velik udarec za družbo, ki večino prihodka ustvari s prodajo oglasnega prostora.

Gre za enega najodmevnejših tovrstnih dogodkov, saj Google s platforme Play do zdaj še ni izločil tako velikega razvijalca. Vse aplikacije DO Global so do zdaj namreč zbrale že okrog 600 milijonov prenosov.

DO Global tudi ni ravno obskurno podjetje: preden se je lani preimenovalo in postalo samostojno, je bilo ena od podružnic kitajskega tehnološkega giganta Baidu, ki ima v DO Global še vedno 34-odstotni lastniški delež. Baidu sicer velja za "kitajski Google".

Izginila je tudi svetovno znana aplikacija, ki ima devetmestno število uporabnikov

Skupaj z nekaj desetimi aplikacijami DO Global je iz Googlove trgovine Play v petek izginilo tudi orodje za upravljanje datotek ES File Explorer:

Gre za eno najbolj prepoznavnih uporabnih aplikacij za operacijski sistem Android, ki jo po trditvah razvijalcev uporablja oziroma jo je uporabljalo več kot 500 milijonov ljudi.

ES File Explorer uporabnikom omogoča preprost dostop do vseh datotek, ki so shranjene na pametnem telefonu, številne možnosti upravljanja z njimi (kopiranje, premikanje, arhiviranje) in posredovanje teh datotek drugim uporabnikom. Foto: Matic Tomšič

Kot razvijalec aplikacije ES File Explorer je bil v trgovini Google Play naveden ES Global, na družbenih omrežjih pa ES App Group.

A pravi razvijalec orodja je v resnici DO Global, kar med drugim razkrivajo objave ES App Group in DO Global na Twitterju oziroma Facebooku:

It's #EarthDay today! DO Global, the developer of ES File Explorer, is holding the #DOEarthAFavor contest. Since the contest is extended, you still have a chance to win a #SAMSUNG #Galaxy #S10. Check the... https://t.co/DKa9H317kK — ES APP Group (@ESFileExplorer) April 23, 2019

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Za zdaj ni videti, da je kdo sploh že opazil, da je ES File Explorer izginil iz Googlove trgovine z aplikacijami.

V zadnjih 24 urah so umik aplikacije zelo na kratko omenili samo na spletnem forumu Reddit, a tamkajšnji uporabniki niso prišli do zaključka, ki bi pojasnil, kaj se je zgodilo z ES File Explorerjem. Uradne izjave o tem, kakšna bo usoda aplikacije, tudi še ni bilo.

Aplikacija ES File Explorer je za prenos še vedno na voljo neposredno na spletni strani ES App Group, a če jo želite namestiti, je treba na pametnem telefonu omogočiti možnost nameščanja aplikacij iz zunanjih oziroma neznanih virov, kar pa ni priporočljivo za uporabnike, ki se na neznane vire ne spoznajo najbolje. Povezava na Google Play medtem ne deluje več. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

ES File Explorer je bil v zadnjem času, čeprav je še vseeno kraljeval na vrhu seznama najbolj priljubljenih orodij za upravljanje datotek, bleda senca nekdaj ene najbolj čaščenih aplikacij.

Leta 2016 se je znašel pod plazom kritik, ker je uporabnikom začel prikazovati preveč oglasov, v začetku tega leta pa so strokovnjaki za informacijsko varnost ugotovili tudi, da je ES File Explorer na pametnih telefonih odprl varnostno luknjo, skozi katero bi lahko uhajali osebni podatki.

ES File Explorer je kot enega svojih izdelkov predstavljal tudi kitajski tehnološki velikan Baidu, a povezava na spletno stran aplikacije danes ne deluje več. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Podjetje DO Global je medtem tako rekoč ugasnilo svojo spletno stran. Vso vsebino so namreč nadomestili s pojasnilom, da razumejo in sprejmejo Googlovo odločitev ter da bodo temeljito preiskali delovanje vseh spornih aplikacij.

