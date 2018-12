Razkrinkali Google: kaj se zgodi, če poskusimo skriti, kaj iščemo

Da Google uporabnika zapre v tako imenovani mehurček in mu, kadar z Googlom išče določeno ključno besedo, prikaže rezultate, ki so prilagojeni glede na njegova pretekla iskanja, klike na oglase, oglede na YouTubu in še nekaj drugih parametrov, ni skrivnost.

Primer: mehurček v kontekstu spleta in družbenih omrežij, po tem je znan predvsem Facebook, pomeni, da bo uporabnik, ki simpatizira z enim ali drugim političnim polom, ob iskanju določenih tem večkrat našel vsebine, ki utrjujejo njegova prepričanja. Foto: Pixabay

A uporabnik, ki bo od Googla enkrat za spremembo želel nepristranske rezultate iskanja, jih bo dobil zelo težko, so ugotovili pri DuckDuckGo.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

DuckDuckGo je spletni iskalnik, ki v ospredje postavlja zasebnost uporabnikov in se izogiba prav ustvarjanju mehurčkov, ki bi uporabnikom prikazovali prilagojene rezultate.



Čeprav je na področju spletnega iskanja neposredni tekmec Googla, je DuckDuckGo še zelo daleč od tega, da bi ga ogrozil. Google ima namreč kar 92-odstoten tržni delež, DuckDuckGo pa samo 0,36-odstotnega.

Google, kot so v najnovejši raziskavi zapisali pri DuckDuckGo, uporabnika v mehurček namreč zapira tudi po tem, ko se izpiše iz svojega uporabniškega računa, kar pomeni, da Google nima neposrednega dostopa do njegove zgodovine iskanj in baze osebnih podatkov.

Na prilagojenost rezultatov iskanja prav tako ne vpliva uporaba tako imenovanega načina inkognito, ki v spletnem brskalniku ne beleži zgodovine in drugih podatkov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V raziskavi DuckDuckGo je sodelovalo 87 posameznikov iz ZDA. Vsi so morali biti iz iste države, saj ima Google v različnih državah različne protokole za indeksiranje spletnih strani (postopek, po katerem se spletna stran prikaže med rezultati iskanja).

Čeprav je bilo sodelujočih v raziskavi malo, to niti ni bilo pomembno, saj bi morali glede na to, da so bili izpisani iz svojih uporabniških računov Google, iskanja pa so opravljali istočasno, vsi dobiti iste rezultate.

Iskali so ključne besede "nadzor orožja", "migranti" in "cepljenje". Gre za teme, ki v zadnjih letih močno razdvajajo spletno skupnost in so bile torej idealne za preizkus, ali bo Google nepristranski ali pa bo poskusnim zajčkom pokazal spletne strani, prilagojene njihovim prepričanjem.

Zgodila se je druga stvar. Kljub temu, da so bili odjavljeni iz uporabniških računov, je Google nekaterim sodelujočim v raziskavi pokazal določene spletne strani, ki jih drugim ni:

Rezultati, tako spletne strani kot videoposnetki, so v različnem vrstnem redu, nekateri uporabniki pa vidijo tudi spletne strani, ki jih drugi ne. Kot je razvidno na sliki, nekateri tudi niso videli novic o iskani temi (News). | Foto: DuckDuckGo

Pri DuckDuckGo so ugotovili tudi, da so bili rezultati "normalnega" iskanja, torej s prijavo v uporabniški račun Google, pri večini uporabnikov zelo podobni rezultatom po izpisu iz uporabniškega računa in iskanju v zasebnem načinu spletnega brskalnika. To pomeni, da uporabnik Googlovemu mehurčku tako rekoč ne more ubežati.

Kako Google ve, kdo smo, če pa se izpišemo iz uporabniškega računa?

Google podatkov, ki jih je pridobil o uporabniku, ne črpa le iz njegovega uporabniškega računa, temveč se med drugim poslužuje tudi tako imenovanega odtisa spletnega brskalnika.

Skoraj vsak uporabnik ima namreč edinstvenega (Preverite tukaj!), Googlu pa ogromno izda ne le o brskalniku, temveč tudi o napravi, na kateri je nameščen, kar pomeni, da se Googlovega mehurčka težko rešimo tudi, če na istem računalniku uporabimo drug brskalnik.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Googlu lahko o uporabniku veliko pove tudi številka IP, ki je naslov njegovega računalnika v spletu. IP lahko Google izve tudi, če se izpišemo iz uporabniškega računa oziroma v spletnem brskalniku uporabimo način brez beleženja zgodovine.

Rešitev za zakrivanje IP je uporaba navideznega zasebnega omrežja oziroma VPN, ki virtualno spremeni našo lokacijo in nam dodeli drug IP, na primer britanskega ali švicarskega:

Kliknite na fotografijo in preverite, kako deluje VPN in kje ga lahko dobite. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zagotovo najzanesljivejši način, da pobegnemo Googlovemu mehurčku, pa je uporaba Googlovega iskalnika na novem računalniku (ali starem s sveže nameščenim operacijskim sistemom) brez uporabniškega računa Google oziroma s čisto sveže registriranim uporabniškim računom Google in aktivnim VPN, ki Googlu ne izda naše prave lokacije.

