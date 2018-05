Prizor, ki ga vidimo zelo redko: tokrat niso čakali na iPhone

V podjetju OnePlus so menili, da je na svoj pametni telefon OnePlus 6, ki za slovenskega kupca v njihovi spletni trgovini stane od 519 od 569 evrov, odvisno od modela, v vrstah na dan začetka prodaje čakalo okrog 15 tisoč ljudi.

Šlo je za zelo redek prizor, saj se skoraj skoraj nikoli ne zgodi, da bi kupci v dolgih vrstah čakali na napravo, ki ni nov model Applovega pametnega telefona iPhone.

Over 15,000 people in 26 cities and 11 countries from around the world. Thank you for making the #OnePlus6 possible! pic.twitter.com/jSsne9g1s9