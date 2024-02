Prihajata premijska Xiaomi 14 in Xiaomi 14 Ultra

Le nekaj ur pred začetkom letošnje prireditve Mobile World Congress je Xiaomi mednarodnim trgom predstavil svojo najnovejšo družino premijskih pametnih telefonov Xiaomi 14. Na evropskih trgih bo družina Xiaomi 14 obsegala dva člana, a bo zmogljivejši Xiaomi 14 Ultra na našo celino prišel približno en mesec pozneje kot osnovni Xiaomi 14, katerega prodaja se začne že dan po predstavitvi s posebnim popustom v prosti prodaji do 5. marca.

Na obeh štirinajstkah je Xiaomijev operacijski sistem HyperOS in trenutno najzmogljivejši mobilni procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile. Sodelovanje z ustvarjalcem fotografske tehnologije Leica, ki so ga začeli leta 2022, pa dobiva naslednjo stopnjo z vključevanjem optike Leica Summilux.

Xiaomi 14 prinaša več izboljšav glede na lanskega predhodnika. Foto: Srdjan Cvjetović

Ultra bo v dveh klasičnih barvah

Pametni telefon Xiaomi 14 Ultra bo na naši celini na voljo v črni in beli barvi, njegovo zadnjo stran pa krasi prepoznavna krožna razporeditev kamer. Imel bo kar zajetnih 16 gigabajtov pomnilnika in 512 gigabajtov shrambnega prostora, a bo zaradi teh in nemalo preostalih njegovih presežkov njegova priporočena redna maloprodajna cena 1.499 evrov.

Ohišje je iz enega samega kosa aluminija in obljublja močno okrepljeno odpornost, zadnja stran je iz veganskega usnja, ki obljublja visoko odpornost pred obrabo, zaslon WQHD+ z ločljivostjo 3.200 x 1.440 pik in premerom 6,73 palca (17,1 centimetra) pa varuje odporno steklo Xiaomi Shield Glass. Pri zaslonu radi izpostavijo še dinamično osveževanje zaslona do 120-krat v sekundi in visoko svetilnost tri tisoč nitov, ki zagotavlja udobno delo tudi pod najmočnejšo sončno svetlobo.

Vrhunec pametnega telefona Xiaomi 14 Ultra, ki k nam prihaja čez približno en mesec, so njegove kamere na zadnji strani. Foto: Srdjan Cvjetović

Udarni četverček v slogu Leica

Toda najmočnejši adut nove Xiaomijeve ultre je sistem štirih kamer na zadnji strani. Glavna kamera podpira žariščne razdalje od 12 do 120 milimetrov in odprtje zaslonke med ƒ/1.63 in ƒ/4.0, ponaša pa se tudi z ultravelikim enopalčnim (2,54-centimetrskim) senzorjem LYT-900. Četverček sklenejo tri kamere, ki jih je prav tako razvila Leica: telefoto, periskopska in ultraširoka.

Vsem štirim kameram je med drugim skupna podpora za snemanje videoposnetkov visoke kakovosti (8K in 30 slikic na sekundo ali 4K in 120 slikic na sekundo, možnost povečevanja in Dolby Vision pri 4K in 60 slikicah v sekundi), pri čemer pomagata tudi poseben programski način snemanja in opcijska dodatna oprema, ki sta prilagojeni prav za profesionalno videografijo.

Xiaomi 14 Ultra je zmogljivejši od dveh pametnih telefonov Xiaomi serije 14, ki bosta na voljo v Evropi. Foto: Xiaomi

Xiaomi 14 v prodajo takoj

Osnovni Xiaomi 14 z dvanajstimi gigabajti pomnilnika in ravno tako 512 gigabajti shrambnega prostora njegovi snovalci opisujejo kot kompaktni dnevni spremljevalec z minimalistično estetiko. Na voljo bo ravno tako v beli in črni, a tudi žadno zeleni barvi, njegova priporočena redna maloprodajna cena pa je 1.099 evrov oziroma 200 evrov manj do 5. marca.

Na njegovi zadnji strani je trojček kamer z lečami Leica Summilux, ki pokriva žariščne razdalje od 14 do 75 milimetrov. Glavna kamera se ponaša z nadgrajeno aperturo ƒ/1.6 in tipalom Light Fusion 900. Ločljivost na Leicini 14-milimetrski ultraširoki kameri so nadgradili na 50 milijonov pik, trojček pa sklene telefoto kamera s 75-milimetrsko lečo, ki premore že tako majhno žariščno razdaljo, kot je deset centimetrov.

V letu 2024 predstavitev (premijskega) pametnega telefona brez novih funkcij umetne inteligence preprosto ne gre. Foto: Srdjan Cvjetović

Več o lastnostih pametnega telefona Xiaomi 14 bomo zapisali v naslednjem tednu, ker ga že preizkušamo in nabiramo svoje prve vtise z njim.

Še več novosti

Seznam predstavljenih Xiaomijevih novosti nadaljuje tablica Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, ki bo na voljo v grafitno sivi barvi predvidoma v drugi polovici aprila po priporočeni maloprodajni ceni 699 evrov (osem gigabajtov pomnilnika in 256 gigabajtov shrambnega prostora). Med lastnostmi, ki so jih poudarili v Barceloni, sta ločljivost zaslona (3.048 x 2.032 pik) in zmogljiv akumulator (deset tisoč miliamperskih ur), ki si hitro opomore, ko se ga priključi na hitri 120-wattni polnilnik HyperCharge. Tako pri novih telefonih kot pri tablici so poudarili nove možnosti sodelovanja in povezovanja med napravami z namenom doseganja še večje učinkovitosti pri delu.

Na dogodku smo tudi izvedeli, da v naslednjih mesecih lahko pričakujemo še nekaj novih nosljivih naprav: pametni uri Xiaomi Watch S3 in Xiaomi Watch 2 ter pametni (športni) pašček Xiaomi Smart Band 8 Pro.