Pri samo 35 letih je umrl oče izredno priljubljenih aplikacij

Umrl je Colin Kroll, soustanovitelj svetovno znanih ter izredno priljubljenih aplikacij Vine in HQ Trivia. Krolla so mrtvega v njegovem stanovanju v New Yorku odkrili policisti. Preiskovalci za zdaj še niso izključili možnosti, da je Kroll umrl zaradi prevelikega odmerka prepovedanih drog.

Newyorško policijo je, ker se ji Kroll ni oglašal na telefonske klice, danes poklicalo njegovo dekle in prosilo, naj preverijo, ali je z njim vse v redu, je poročal spletni portal TMZ. 35-letni Kroll ob prihodu policistov ni več kazal znakov življenja, ob njegovem truplu pa so odkrili pripomočke za uživanje prepovedanih drog. To naj bi bila kokain in heroin, piše TMZ.

Naredil je dve prelomni aplikaciji

Colin Kroll je bil najbolj znan po aplikacijah za mobilne naprave Vine in HQ Trivia, ki ju je ustvaril skupaj s prijateljem Rusom Yusupovom.

Rus Yusupov (levo) in Colin Kroll (desno) na podelitvi nagrade medija Variety za največji tehnološki preboj za aplikacijo Vine, januar 2014. Foto: Getty Images

Vine, ki je izšel leta 2012, je uporabnikom omogočil snemanje šest sekund dolgih ponavljajočih se videoposnetkov. Še pred uradnih izidom je Vine kupilo družbeno omrežje Twitter, nato pa je postal izjemna uspešnica. Posnetki, ustvarjeni z Vinom, so nekaj let redno krožili po Facebooku in YouTubu.

Na vrhuncu priljubljenosti je Vine uporabljalo več kot 200 milijonov ljudi. Nekateri najbolj karizmatični in kreativni uporabniki Vina so postali mednarodno prepoznavni. Najslavnejši je najverjetneje Logan Paul, superzvezdnik YouTuba.

HQ Trivia je kviz za več igralcev, v katerem uporabniki tekmujejo v odgovarjanju na vprašanja, katerih težavnost se sčasoma povečuje. Posebnost HQ Trivie je, da je mogoče sodelovati v organiziranih tekmovanjih in z zmagovanjem zaslužiti pravi denar.

HQ Trivia je bila lani ena največkrat prenesenih aplikacij za pametne telefone iPhone, svetovno znana revija Time pa jo je označila za najboljšo aplikacijo leta 2017.

O aplikaciji HQ Trivia v pogovorni oddaji Ellen:

V zadnjem času je imel Kroll precej težav

Ena od težav v zadnjem času je bila, da je priljubljenost aplikacije HQ Trivia drastično upadla, saj je ni več mogoče najti niti med stotimi najpogosteje prenesenimi aplikacijami za pametni telefon iPhone.

Eden od njegovih zaposlenih - Kroll je bil od leta 2015 direktor podjetja HQ Trivia - je zoper njega vložil tudi pritožbo, ker naj bi bilo njegovo vedenje do (podrejenih) sodelavcev preveč napadalno.

Da je Kroll slab šef, so že leta 2014 ugotovili pri Twitterju, kjer je Kroll enega od oddelkov vodil nekaj let. Odpustili so ga, ker naj bi bil njegov način vodenja neučinkovit, obenem pa se je domnevno neprimerno vedel do žensk v svoji ekipi.

