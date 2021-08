Preverjanje PCT: kaj o vas izvejo v tujini in kaj v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Digitalno covidno potrdilo se že uporablja v tako rekoč vseh državah Evropske unije in v Švici ter na Islandiji in Norveškem.

Slovenska aplikacija za preverjanje pogojev PCT, ki je gostincem, organizatorjem dogodkov in drugim ponudnikom storitev v prenovljeni obliki na voljo od prejšnjega tedna, je zaradi zapleta med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in uradom informacijskega pooblaščenca trenutno tako rekoč edina v evropskem prostoru, ki ob skeniranju kode QR digitalnega covidnega potrdila ne prikaže nobenih osebnih podatkov. Preverili smo, kako so videti tovrstne aplikacije nekaterih drugih evropskih držav.