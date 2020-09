Preprost krvni test razkriva pomembne odgovore za covid-19

Ni dvoma, da so starejši in tisti s pridruženimi boleznimi v povprečju bolj izpostavljeni težjemu poteku bolezni covid-19 ter da je med njimi tudi večja smrtnost zaradi tega in drugih razlogov.

Toda to povprečje ne pomaga veliko zdravstvenim delavcem pri oceni, kako se lotiti vsakega posameznega primera. Znani so namreč številni primeri starejših, ki so bolezen preboleli v blagi obliki brez značilnih simptomov - med njimi je tudi 113-letnica iz Katalonije -, a tudi (redkejši) primeri mladih, ki so umrli s covid-19 ali zaradi njega, čeprav niso imeli pridruženih bolezni in so bili v dobri telesni formi.

Nepredvidljivost je trd oreh

Ravno ta nepredvidljivost verjetnega poteka bolezni covid-19 zadaja zdravstvenemu osebju enega od večjih glavobolov, zato bi mu delo lahko olajšal izsledek nedavne raziskave ameriških znanstvenikov iz bolnišnice Massachusetts General, ki je pridružena medicinski fakulteti univerze Harvard.

Preučili so 1.641 bolnišničnih popisnih listov obolelih s covid-19 marca in aprila letos v upanju, da bodo odkrili, kako bi zdravniki lažje in hitreje ugotovili, kateri bolniki so najbolj izpostavljeni tveganju za najslabši izid bolezni.

Še preden so se lotili zahtevnejših parametrov krvne slike, jih je prijetno presenetilo, da bi odgovor lahko dobili že pri enem parametru, ki ga ugotavljajo z običajnimi krvnimi analizami.

Povezavo ugotovili tako pri starejših kot pri mlajših

Razdelitev eritrocitov po volumnu ali RDW (Red cell Distribution Width) je namreč močno povezana s smrtnostjo bolnikov, tudi ko v izračunih upoštevamo druge dejavnike tveganja, kot so starost, druge bolezni in še nekateri rezultati laboratorijskih preiskav, pravijo avtorji raziskave.

Nepredvidljivost verjetnega poteka bolezni covid-19 zadaja zdravstvenemu osebju enega od večjih glavobolov. Foto: Reuters

V študiji, ki so jo objavili v znanstveni reviji JAMA Network Open, so pokazali, da je pri obolelih s covid-19, ki so imeli ob sprejemu v bolnišnico povišani RWD, verjetnost za smrtni izid 2,7-krat večja. Povezanost med povišanimi vrednostmi RWD in smrtnostjo so pokazali tudi pri mlajših obolelih.

Potencialno orodje za spremljanje poteka bolezni

V študiji so med drugim še ugotovili, da je pri bolnikih, ki jim je med hospitalizacijo rasla vrednost RDW, večja verjetnost težjega poteka bolezni.

To pa vendarle ima eno potencialno koristno posledico: spremljanje tega parametra med bolnišničnim zdravljenjem lahko pomaga pri spremljanju poteka bolezni.

Dostopnost je prednost

Toda še preden bi to in druge trditve te študije začeli rutinsko uporabljati pri diagnostiki, bi bilo treba opraviti preizkuse na širšem naboru ljudi, kar bi dalo dokončen odgovor o veljavnosti teh ugotovitev.

Ni namreč še mogoče nesporno govoriti o neposredni in specifični vzročno-posledični povezavi, a že ta ugotovljena korelacija je lahko zelo koristna predvsem zato, ker je ugotavljanje RDW hitro in dostopno. Podobne raziskave, ki so jih objavile druge raziskovalne skupine, so namreč ravno tako iskale specifične biomarkerje, ki bi jih lahko povezali s težjim potekom bolezni, a so bili ti biomarkerji večinoma veliko težje merljivi kot RDW.