V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri #video

V Sloveniji letos zaznamujemo 66 let prostovoljnega, anonimnega in neplačanega krvodajalstva pod okriljem Rdečega križa Slovenije (RKS), kajti prav na ta dan leta 1945 so odvzeli in shranili prve enote krvi, kar predstavlja pomemben mejnik v slovenski transfuzijski službi in krvodajalstvu, je pojasnil predsednik RKS Alojz Kovačič. Prve enote krvi je namreč že bilo mogoče shranjevati, saj so vsebovale konzervans.

"Slovenci smo humanitaren in nesebičen narod"

V Sloveniji sicer vsakih pet minut nekdo potrebuje kri, prav tako številni krvodajalci dnevno darujejo kri na krvodajalskih akcijah. "To dokazuje, da smo Slovenci humanitaren in nesebičen narod, ki se zaveda pomena vrednote darovanja krvi. Naslednja krvodajalska akcija v organizaciji RKS območne enote Kranj bo 24. junija v Dupljah," je dejal.

Tema letošnje kampanje je krvodajalstvo kot dejanje solidarnosti in izpostavlja temeljne človeške vrline, ki ohranjajo sistem prostovoljnega neplačanega krvodajalstva. Tako že deveto nadaljevanje uspešne krvodajalske iniciative Daruj energijo za življenje poteka letos pod sloganom Pravi junaki darujemo!.

"Namen akcije je spodbujanje krvodajalstva in zahvala vsem, ki darujejo kri. Predvsem želimo navdihniti mlade, jim sporočiti, da so krvodajalci pravi junaki sodobnega časa, ki v resničnem svetu rešujejo življenja," je poudaril Kovačič in dodal, da so v teh letih zabeležili več kot 83.000 novih, mladih krvodajalcev, od tega v zadnjem letu več kot 9000.

Foto: Kaya Kamenarič

Redno ozaveščanje o pomenu krvodajalstva je po njegovem mnenju izjemno pomembno za zagotavljanje zadostnih količin varne krvi in ažurno odzivanje na potrebe po krvi določenih krvnih skupin.

RKS namreč skupaj z Zavodom RS za transfuzijsko medicino, Centrom za transfuzijsko medicino Maribor, Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in Centrom za transfuzijsko medicino Celje sodeluje pri zagotavljanju nemotene oskrbe zdravstvenega sistema z varno krvjo. V Sloveniji daruje kri skoraj pet odstotkov prebivalcev, vsak delovni dan okoli 350 krvodajalcev.

Več kot 5,5 milijona krvodajalcev

Ob tem je Kovačič spomnil, da je v 66 letih v Sloveniji več kot 5,5 milijona krvodajalcev s svojo krvjo omogočilo zdravljenje bolnikom ali jim celo rešili življenje.

Slovenski dan krvodajalstva bodo s tradicionalno novinarsko konferenco Daruj energijo za življenje obeležili v petek v Šoštanju. Združili jo bodo s krvodajalsko akcijo tabornikov ob 60-letnici Taborniškega društva Rod Pusti grad Šoštanj, je še dodal Kovačič.

Svetovni dan krvodajalstva obeležujemo 14. junija in je posvečen ozaveščanju o potrebi po varni krvi in krvnih pripravkih ter zahvali krvodajalcem za njihovo humanitarno dejanje.