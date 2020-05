Zaradi covida-19 v Boliviji umrl 25-letni nogometaš

Guzman je bil član mlajših državnih selekcij Bolivije, bil pa je tudi na robu podpisa pogodbe z enim od najstarejših klubov v Boliviji, Nacionalom Potosijem. Večino kariere je igral za drugoligaša Universitario de Trinidad, trenutno pa je bil član kluba iz nižje lige.

Bolivian football star Deibert Frans Roman Guzman becomes first player to die from coronavirus in his country aged 25. Guzman previously enjoyed a spell with top-flight side Nacional Potosi. Bolivia has suffered 8,387 cases of coronavirus and 293 related deaths. pic.twitter.com/QJII6B7UxU