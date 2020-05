Kot kaže, bo bolelo: čakali so 30 let, zdaj ne smejo slaviti

"Želimo se izogniti slavju navijačev pred stadionom in v mestu. Če bi se zgodilo, policija nikakor ne bi mogla vzdrževati predpisanih pravil o socialni distanci, ki jih je vlada sprejela zaradi epidemije novega koronavirusa," so sporočili iz policije in dodali, da se še naprej pogovarjajo s klubi in da niso sprejeli še nobene končne odločitve, poročajo angleški mediji.

Liverpool ima na lestvici velikansko prednost in bi si naslov lahko zagotovil že v prvem krogu nadaljevanja, če bi premagal Everton, Manchester City pa bi izgubil proti Arsenalu.

Policijski šefi so se s predstavniki lige pogovarjali, katere tekme so najbolj tvegane in na katerih bi se lahko zgodilo množično zbiranje navijačev, na seznam pa so uvrstili naslednje obračune: Manchester City - Liverpool, Manchester City - Newcastle, Manchester United - Sheffield United, Newcastle - Liverpool, Everton - Liverpool in vse domače tekme Liverpoola, na katerih se lahko zagotovi naslov.

Angleška liga se bo nadaljevala 17. junija.

Preberite še: