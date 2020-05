Ljubitelji angleškega nogometa, pozor: premier league se vrača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začelo se bo z derbijem med Cityjem in Arsenalom.

Začelo se bo z derbijem med Cityjem in Arsenalom. Foto: Reuters

Angleška liga je še ena izmed največjih evropskih nogometnih prvenstev, ki je napovedala nadaljevanje sezone. Kot poročajo britanski mediji, bodo zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjeno sezono nadaljevali 17. junija z zaostalima tekmama med Aston Villo in Sheffield Unitedom ter Manchester Cityjem in Arsenalom. Nato pa bodo celoten krog odigrali med 19. in 21. junijem.