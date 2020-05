Bayern amaterskim nogometnim klubom razdelil še 350 tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bavarski klubi so znova pomoč prejeli, potem ko so se navijači Bayerna odrekli povračilu denarja od že kupljenih vstopnic. Vodstvo kluba je tako nov sveženj denarja, ki so ga navijači namenili v poseben dobrodelni sklad kluba, že razdelilo med amaterske klube na Bavarskem.

Pomoč v višini 10.000 evrov je tokrat prejelo 35 klubov iz nižjih lig. Pred tednom dni je Bayern 18 klubom v četrtem rangu nemške ligaške piramide namenil po 20.000 evrov, 100.000 evrov pa je namenil še zvezni bavarski športni zvezi.

Največji klubi v Nemčiji so doslej namenili že 20 milijonov evrov za profesionalne klube in športnike za lažje spopadanje s koronsko krizo. Bayern sicer na lestvici nemškega državnega prvenstva vodi sedem točk pred dortmundsko Borussio ter devet pred Leipzigom slovenskega nogometaša Kevina Kampla.

