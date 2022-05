Prednosti in ugodnosti E-oskrbe niso ostale neopažene

V okviru omenjenega projekta Evropska unija prek Evropskega socialnega sklada sofinancira uporabo storitve E-oskrba za pet tisoč uporabnikov v Sloveniji do (vsaj) 30. septembra 2023.

V dobrem mesecu, odkar so projekt predstavili, je vloge oddalo več kot tri tisoč potencialnih uporabnikov, storitev pa so že vzpostavili pri približno petini izmed njih. Namestitev ne zahteva posebnih napeljav ali vrtanj po bivalnem prostoru, opravi pa jo tehnik Telekoma Slovenije. Večina bo storitev lahko začela uporabljati sredi junija, ker dobava ene od ključnih komponent storitve – obeska z mobilnim detektorjem gibanja – še vedno zamuja.

Delovanje storitve E-oskrba v dveh stavkih



Uporabnik E-oskrbe lahko kadarkoli (24 ur na dan) pokliče asistenčni center s preprostim pritiskom na gumb varovalnega telefona, ki je nameščen v njegovem domu, ali s pritiskom na gumb za klic na pomoč na zapestnici. Poleg zapestnice uporabnik prejme mobilni detektor gibanja na obesku, ki samodejno zazna padec in ob tem sproži klic v asistenčni center.

Bivanje doma je nenadomestljivo

"Vedno več starejših, invalidov in kroničnih bolnikov si želi čim dlje bivati v domačem okolju, hkrati pa so pri tem pogosto prepuščeni sami sebi. Če padejo ali se počutijo zelo slabo oziroma jih zadene možganska kap, pogosto ne zmorejo do telefona ali soseda, da bi poklicali na pomoč. Pri tem je lahko v izjemno pomoč E-oskrba, ki v primeru slabosti, padca ali osebne stiske omogoča takojšen klic v 24 ur na dan delujoč asistenčni center. Na ta način v skrbi za starejše vsaj delno razbremenjujemo tudi svojce, ki tako vedo, da bo za organizacijo pomoči takoj poskrbelo usposobljeno zdravstveno osebje," poudarja Peter Pustatičnik, vodja E-oskrbe in E-zdravja pri Telekomu Slovenije.

Storitev E-oskrba v primeru slabosti, padca ali osebne stiske oskrbovanca omogoča takojšen klic v 24 ur na dan delujoč asistenčni center. Foto: Ana Kovač

Pri Telekomu Slovenije še pojasnjujejo, da uporaba storitev E-oskrbe ni vezana na uporabo njihovega mobilnega ali širokopasovnega omrežja, saj je dostopna uporabnikom vseh slovenskih komunikacijskih omrežij.

Zadošča izpolnitev enega pogoja

Zanimanje sicer ni enakomerno po vsej državi – nekaj manj povpraševanja zaznavajo v regijah Primorske, Koroške, Štajerske in Prekmurja. Za Slovenijo je predvideno sofinanciranje pet tisoč uporabnikov.

Prijave za sofinanciranje z evropskimi sredstvi bodo uspešne pri tistih, ki izpolnjujejo najmanj enega od pogojev: so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami, zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru obolelosti za koronavirusno boleznijo, jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost, v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo ali so stari 18 let ali več in jim zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj grozi padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju.

Kako oddati prijavo?

Prijave sprejemata oba partnerja projekta – Zveza društev upokojencev Slovenije na telefonski številki 051 252 000 vsak delovnik med 8. in 12. uro, pisno na e-naslovu e-oskrba@zdus-zveza.si ali osebno na lokalnem društvu upokojencev ter Telekom Slovenije na brezplačni telefonski številki 080 12 13 vsak delovnik med 8. in 16. uro, pisno prek e-naslova e-oskrba@telekom.si ali osebno na enem od Telekomovih centrov po vsej Sloveniji, so pojasnili izvajalci projekta.