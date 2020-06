Pravi poslovni nasveti, spodbuda in pomoč tudi v času epidemije in po njej

Poslovni asistent Bizi.si bo te dni dopolnil 13 let, v katerih se je razvil v celovitega poslovnega pomočnika in svetovalca.

Jedro poslovnega asistenta Bizi.si so finančni podatki za 220 tisoč slovenskih poslovnih subjektov, ki v vsakem trenutku in na vsakem mestu ponuja informacije, pomembne za sprejemanje pravočasnih in primernih poslovnih odločitev.

Epidemija spremenila načine dela

Toda Bizi.si se ne ustavlja samo pri finančnih podatkih, kar se je zlasti izkazalo pri epidemiji novega koronavirusa, ko se je običajno poslovanje, kot smo ga bili vajeni, skoraj popolnoma ustavilo.

Napredni iskalnik je med najpogosteje uporabljenimi orodji poslovnega asistenta Bizi.si Foto: Bizi

Vse oblike dela, za katere je bilo mogoče in smiselno, so se prelevile v delo na daljavo, kar je veljajo tudi za celotno ekipo Bizi.si. V tem času niso sedeli križem rok, ravno nasprotno – pripravili so več aktivnosti, ki so v teh zahtevnih časih zagotavljale še kako potrebno in dobrodošlo podporo in celo motivacijo.



1. Svet je resnično digitalen.

2. Prilagodljivost in odzivnost sta ključni.

3. Pomagaj, če lahko.

4. Vsaka zgodba o uspehu med krizo je navdih tudi za druge.

5. Dobro se je pripraviti "za zdaj in potem".

#KoronaIzkušnje: podjetja, ki so iz krize ustvarila priložnost

S pobudo Naredi zdaj so izpostavili deset predlogov za boljše poslovanje med krizo in zdaj tudi po njej, v sklopu #KoronaIzkušnje pa so (do danes) izpostavili 15 uspešnih zgodb slovenskih podjetij, ki se jim je kljub krizi med epidemijo in posledično ustavitvijo gospodarstva in življenja uspelo hitro prilagoditi ter so znali iz krize ustvarili priložnost za svoj uspeh.

V sklopu #KoronaIzkušnje so si svoje mesto med drugimi zaslužili cvetličarna, vinar, frizerski salon, projektno podjetje, inovativni kmet, podjetje za teambuildinge, proizvajalec paradižnika, mešalnica barv …

V sklopu #KoronaIzkušnje so si s svojimi dobrimi praksami v času epidemije svoje mesto med drugimi zaslužili cvetličarna, vinar, frizerski salon, projektno podjetje, inovativni kmet, podjetje za teambuildinge, proizvajalec paradižnika, mešalnica barv … Foto: Bizi

Dobre zgodbe so magnet in spodbuda

Bralci cenijo zgodbe uspešnih in jih sprejemajo kot spodbudo zase, zato ne preseneča, da je branost koronaizkušenj močno presegla branost drugih novic in nasvetov na portalu Bizi.si, je pojasnila ekipa Bizi.si, ki se veseli, da je maja branost zrasla za 20 odstotkov glede na mesec prej.

Obenem napovedujejo, da bodo zgodbe o podjetjih in njihovih dobrih praksah med epidemijo v sklopu #KoronaIzkušnje zbirali in delili tudi v juniju.

Nasvetni prispevki in izobraževanja

V času epidemije je ekipa Bizi.si svojo predanost za pomoč predvsem manjšim podjetjem, ki jih negotovost med epidemijo in po njej najbolj najeda, izkazala tudi z nasvetnimi članki in izobraževanji. V ta sklop spadajo trije webinarji s poslovno vedno aktualnimi temami: kako prodajati v krizi, kako komunicirati in kako organizirati tim na daljavo. Vsi trije webinarji so v celoti na voljo vsem tudi prek naslednjih povezav.

Kako učinkovito komunicirati, pripravila Mihaela Leskovec:

Kako prodajati v krizi, pripravila Petra Podlipnik Pelcar:

Kako zgraditi učinkovit tim, pripravila Petra Podlipnik Pelcar:

Neprecenljiva in nenadomestljiva neposredna pomoč

Spletna in druga digitalna orodja imajo veliko moč in pomen tudi v kriznih razmerah, a nekateri vidiki neposrednega stika v poslovanju še vedno ostajajo nenadomestljivi.

Uporabniki Bizi.si z izzivi pri poslovanju so lahko poiskali (in še vedno lahko poiščejo) pomoč BiziHELP, katere del sta bili tudi posebni ponudbi za prikazno oglaševanje in nove naročnike, so pojasnili skrbniki poslovnega asistenta Bizi.si.