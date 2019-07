Pravi pirat s Karibov: aretirali so milijonarja, ki hoče Trumpov stolček

Johna McAfeeja, nekdanjega programerja in kandidata za naslednjega predsednika ZDA, ki je neznano kam izginil pred štirimi dnevi in prekinil vso komunikacijo prek družbenih omrežij, so zaradi tovorjenja orožja aretirale oblasti v Dominikanski republiki. McAfee, ki je imel po trditvah vodje njegove predsedniške volilne kampanje pripravljen načrt za javno objavo številnih zaupnih informacij, če bi ga morda pospravile ameriške oblasti, je že na prostosti.

O aretaciji Johna McAfeeja v Dominikanski republiki je v sredo zvečer poročala tiskovna agencija AP, kmalu zatem pa se je prek McAfeejevega profila na družbenem omrežju Twitter javil njegov predstavnik za odnose z javnostjo Rob Loggia in razkril, da so bili McAfee, njegova žena Janice in posadka njegove ladje Svoboda izpuščeni iz pripora.

To je s prvo lastno objavo po štirih dneh pred nekaj urami potrdil tudi sam John McAfee in zapisal, da so z njim v priporu ravnali zelo lepo:

Leaving detention (don't judge my looks - four days of confinement). I was well treated. My superiors were friendly and helpful. In spite of the helpful circumstances, we've decided to move on. More later. pic.twitter.com/V4539uYCHR — John McAfee (@officialmcafee) 24 July 2019

Bil je oborožen do zob

McAfeeju in njegovemu spremstvu so dominikanske oblasti zasegle precej kosov močnejšega strelnega orožja, strelivo in drugo vojaško opremo. Po poročanju AP je bilo prav orožje razlog za aretacijo McAfeeja.

John McAfee je v objavi izpred tedna dni, v kateri je trdil, da ga je poskusila uloviti ameriška obveščevalna agencija CIA, skupaj z ženo Janice na barki Svoboda sicer poziral prav s takšnim orožjem:

The CIA has attempted to collect us. We are at sea now and will report more soon. I will continue to be dark for the next few days. pic.twitter.com/o79zsbxISl — John McAfee (@officialmcafee) 19 July 2019

73-letni nekdanji zelo uspešni programer je na Twitterju po izpustotvi iz pripora še zapisal, da bo s posadko nadaljeval pot.

Od januarja namreč pluje po mednarodnih vodah Karibskega morja in se ogiba ameriškim oblastem, ki ga želijo, tako trdi sam, uradno pospraviti zaradi utaje davkov, neuradno pa zato, ker jim je velik trn v peti.

