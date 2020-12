Pozor: ne nasedajte tem SMS-sporočilom. Gre za goljufijo. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je v zadnjem obdobju prejela več informacij in prijav prebivalcev, da na svoje mobilne številke prejemajo SMS-sporočila s telefonskih številk praviloma s slovenskega območja, ki vsebujejo izsiljevalsko vsebino. Pristojni pozivajo, da na takšna sporočila ne odgovarjate, saj gre za poskus goljufije.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, se izsiljevalska vsebina sporočil nanaša na nakazilo virtualne valute bitcoin. Če je prejemnik sporočila ne nakaže, naj bi se njemu ali njegovim bližjim zgodilo nekaj slabega.

"Na takšna sporočila ne odgovarjajte, saj gre za poskuse goljufije. Do danes nimamo nobene informacije o tem, da se je katera od groženj uresničila. Goljufi poskušajo s pomočjo groženj, poslanih na naključno izbrane telefonske številke, priti do denarja," ob tem opozarjajo na policiji. Kot dodajajo, so v preteklosti obravnavali takšna sporočila v angleškem jeziku, v zadnjem času pa tudi v slovenskem.

Vsebina sporočil: