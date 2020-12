Silovita eksplozija avtodoma v Nashvillu: policija išče morebitne posmrtne ostanke

Eksplozija, za katero preiskovalci domnevajo, da je bila povzročena namerno, je odjeknila na božično jutro, ko so bile ulice večinoma prazne, povzema STA.

Policisti, ki so se odzvali na poročila o strelih okoli 6. ure zjutraj po krajevnem času, so našli avtodom, ki naj bi po zvočniku oddajal opozorilo, da naj ljudje zaradi eksplozije zapustijo območje, je povedal vodja policije John Drake. Začelo se je 15-minutno odštevanje, vmes pa je bilo slišati tudi glasbo. Nato je vozilo razneslo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ni znano, ali je bil kdo v vozilu

Foto: Reuters Za zdaj ni znano, ali je bil v času eksplozije kdo v vozilu. Kasneje so v bližini mesta eksplozije po poročanju ameriških medijev našli morebitne posmrtne ostanke, navaja britanski BBC.

Policija je objavila tudi posnetek vozila, ki se je na kraj dogodka pripeljalo v petek zgodaj zjutraj, in pozvala vse, ki bi kaj vedeli o njem, da ji to sporočijo. Motiv za dejanje ostaja za zdaj neznan.

Policija je po dogodku zaprla središče mesta in začela s pomočjo psov za odkrivanje eksploziva preiskovati sledi. Župan mesta John Cooper je v petek zvečer po krajevnem času za središče mesta razglasil policijsko uro.

"Kaže, da je eksplodirala bomba," je dejal Cooper za lokalno televizijo. Tudi tiskovni predstavnik policije je navedel, da je šlo po vsej verjetnosti za bombo, še navaja dpa.

Avtodom eksplodiral pred poslopjem telekomunikacijskega podjetja

Avtodom je eksplodiral pred poslopjem telekomunikacijskega podjetja AT&T, zaradi česar je na širšem območju začasno prišlo do izpada komunikacijskih sistemov. Letališče v Nashvillu je moralo zaradi komunikacijskih težav začasno ustaviti delovanje.

Eksplozija, ki so jo čutili nekaj ulic stran, je močno poškodovala tudi okoliške zgradbe. V eksploziji so zoglenele fasade poslopij in površine ulic v središču mesta, kjer je polno trgovin, podjetij, restavracij in barov.

Po besedah župana je bilo poškodovanih okoli 41 trgovin. Po njegovem prepričanju je bil namen napada, da bi v tem božičnem času miru in upanja širili kaos in strah, še poroča dpa.