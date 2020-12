Grozljivo: na božično jutro jih je prebudila eksplozija #video

Po podatkih policije je eksplozija izvirala iz vozila. Lokalni mediji poročajo, da naj bi šlo za priklopnik. Preiskavo je začele tudi zvezna policija FBI, poroča STA. V eksploziji so zoglenele fasade poslopij in površine ulic v središču mesta, ki je sicer polno trgovin, podjetij, restavracij in barov.

This is a very very very disturbing video. Warning over a PA telling people to leave the area. So a crazy. #Nashville #NashvilleExplosion pic.twitter.com/0YDEWP6piL — DB🍺 (@Bertino311) December 25, 2020

Eksplozija je odjeknila ob 6.30 po lokalnem času, ko so bile ulice večinoma prazne. "Zdi se, da je šlo za namerno dejanje. Policija zapira ulice v središču mesta, medtem ko se preiskava nadaljuje," je prek Twitterja sporočila mestna policija. Po podatkih policije sta v eksploziji zgoreli najmanj dve vozili, drevesa pa so bila izruvana. Priče so poročale o gostem oblaku dima, ki se je dvignil nad središčem mesta.