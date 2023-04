Potrebujete programsko opremo? Tu je po ugodni ceni, že za 7 evrov.

To je odlična ponudba. Ni se vam treba prijaviti in uporabljate lahko vse funkcije. Z nakupom dobite najbolj priljubljeno Officeovo programsko opremo in orodja, s katerimi boste povečali svojo produktivnost. Uporabniki Windowsa lahko kupite Office 2021 Professional, če uporabljate Mac, pa za isti prihranek dobite Office 2021 Home and Business.

Foto: Keysoff.com

Popusti na Microsoft Office. Dobite ga že za 13,85 evra/računalnik

Windows 10 je dobro razvit in stabilen operacijski sistem s številnimi funkcijami, s čimer je zelo zanesljiv na številnih področjih. Za uporabnike s starejšimi napravami in tiste, ki nočejo nadgraditi svoje strojne opreme, je Windows 10 še vedno najbolj priljubljena izbira, zlasti za podjetja, ki potrebujejo stabilen in zanesljiv operacijski sistem. Zdaj lahko Windows 10 Pro dobite že za 6,12 evra/računalnik. Najpomembneje pa je, da podpira brezplačno nadgradnjo na Windows 11.

Kupite operacijski sistem Windows po nepremagljivih cenah

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, stoodstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so dosmrtne in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi dosmrtne poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.

Tehnična pomoč 24 ur na dan in doživljenjske poprodajne storitve

Pišite Keysoffu: service@keysoff.com