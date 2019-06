Postavite meje: otrok je lahko v digitalnem svetu največ tri ure na dan #video

Računalnik je pogosto izhod v sili, predvsem za starše, ki si tako zagotovijo mir pred otroki. A stroka svari: računalnik naj zamenjajo z igro in gibanje, čim več naj se družijo z vrstniki. Vsekakor ne smemo zanemariti časa za počitek. Tega naj bo dovolj, saj to otrokom koristi za naslednje šolsko leto.

Od nas je odvisno, kakšne bodo počitnice

Počitnice z otrokom moramo načrtovati. "Čaka nas deset tednov. Teh deset tednov je lahko zelo različnih. Mlade spodbujamo tudi k temu, da gredo kaj delat. Če pa je pred nami samo neskončnih deset tednov, ko nihče ne ve, kaj bi počel, pa je lahko to izjemno naporno," je dejal psiholog Matic Munc.

Starši premalo nadzorujejo otroke

Posedanje otrok pred televizijo in računalnikom naj ne bo izhod v sili, da imamo mir pred njimi, potem pa jih oštevamo, ker nam to ni všeč. Pogosto tudi ne vemo, kaj sploh delajo za računalnikom. "Pri starših opažam premalo nadzora, predvsem nad vedenjem na spletnih omrežjih, klepetalnicah. Zelo mladi otroci, osemletniki, že imajo profile na družbenih omrežjih in so aktivno vključeni," je svarila psihologinja Špela Reš.

Če je še pred nekaj leti veljalo, da so odvisniki od novodobnih tehnologij stari čez 20 let, se danes ta meja nevarno spušča. Foto: Pixabay

V videoigre se zatekajo tisti, ki bežijo pred realnostjo

Miha Kramli, vodja centra za zdravljenje odvisnosti, je dejal, da se v videoigre zatekajo tisti, ki bežijo pred realnostjo. "Oni se znajo tako globoko virtualno vključiti, da jim je realno naporno. In kdorkoli jih bo zdaj v realno vlekel, bo njihov sovražnik," je dejal. Družbena omrežja pa nevarno privlačijo tiste, ki se počutijo manjvredne in so željni pohval.

Med odvisniki vse več mladostnikov

Če je še pred nekaj leti veljalo, da so odvisniki od novodobnih tehnologij stari več kot 20 let, se danes ta meja nevarno spušča. "To so zdaj mlajši mladostniki, stari 12, 13 let, pri katerih že prepoznavamo znake zasvojenosti," je dejala Reševa. Starši morajo tudi med počitnicami postaviti digitalne meje. Zabave z računalniško tehnologijo naj bo največ tri ure na dan.