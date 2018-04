S tem velikanskim orodjem gradijo najmočnejšo raketo vseh časov

Izumitelj in velepodjetnik Elon Musk je na družbenem omrežju Instagram objavil fotografijo orodja, ki ga v svojem vesoljskem podjetju SpaceX uporablja za gradnjo rakete BFR. Ko bo dokončana, bo postala najmočnejša raketa do zdaj. Za primerjavo, za kako megalomanski projekt gre, je Musk ob "orodje" parkiral avtomobil iz svoje tovarne električnih vozil Tesla Motors .

Elon Musk je v ponedeljek na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delil zgornjo zanimivo fotografijo. Na njej električnemu avtomobilu Tesla Model 3 družbo dela velikanski valj, ki je še najbolj podoben napravi za vrtanje tunelov.

V resnici gre za model, ki ga Muskovo podjetje SpaceX, ki proizvaja vesoljska plovila, uporablja pri gradnji nosilne rakete BFR. Gre za najbolj ambiciozen projekt podjetja SpaceX do zdaj, saj rakete, kot je BFR, še ni bilo.

Računalniška grafika dokončane rakete BFR na vzletni ploščadi. Kaj natanko pomeni kratica BFR, sicer ni znano. Nekateri predstavniki podjetja SpaceX pravijo, da "Big Falcon Rocket" (Velika raketa Falcon - Falcon je sicer ime zdajšnji pogonskih raket SpaceX), Elon Musk pa je nekoč dejal, da je ime poklon znanemu orožju BFG iz serije računalniških iger Doom. Mnogo ljudi, ki jih zanimajo Muskovi projekti, je medtem prepričanih, da je BFR v resnici okrajšava za Big Fucking Rocket oziroma "Je.... velika raketa". Foto: YouTube

BFR je najpomembnejši del Muskovega načrta, da SpaceX nekje do sredine naslednjega desetletja proti Marsu pošlje človeško odpravo. Za kaj takega bo potreboval zelo zmogljivo raketo, ki bo morala z Zemlje v vesolje odnesti tako astronavte kot plovilo, primerno za nekajmesečno potovanje ljudi proti rdečemu planetu.

Elon Musk namerava proti Marsu s pomočjo rakete BFR do leta 2022 najprej poslati dve tovorni odpravi brez človeške posadke, ki bosta na planetu vzpostavili grobo bazo za podporo nadaljnjim misijam. Do leta 2024 po Muskovi viziji nato sledi še pet odprav proti rdečemu planetu. Dveh se bodo udeležili človeški astronavti. Foto: Reuters

Tako zmogljive rakete, kot bo BFR, pravzaprav še ni bilo. Prva različica BFR, katere prvi prototip so v podjetju SpaceX začeli graditi prejšnji mesec, krstni polet pa bi lahko opravila že leta 2019, bo v Zemljino orbito lahko odpeljala do 150 ton težak tovor, kar je več tudi od legendarne rakete Saturn V, do zdajšnje rekorderke po moči motorjev in potiska.

Primerjava 106 metrov visoke rakete BFR z drugimi znanimi raketami v tako imenovani supertežki kategoriji. Da se raketa uvrsti v to kategorijo, mora biti v orbito zmožna odnesti vsaj 50-tonski tovor. Foto: Wikimedia Commons

Kot lahko vidimo na zgornji grafiki, BFR (obkrožena z rdečo) sicer ne bo samo pogonska raketa, temveč jo bosta sestavljala tako pogonski sklop kot samostojno vesoljsko plovilo, ki bo po prihodu v Zemljino orbito zmožno samostojno odleteti do Marsa in se od tam tudi vrniti, zatrjuje Elon Musk.

Z BFR se po moči in potisku ne bo mogel meriti niti megalomanski Falcon Heavy, ki ga je SpaceX uspešno preizkusil pred malce več kot dvema mesecema. Kliknite na fotografijo za članek. Foto: Reuters

Prednost rakete BFR v primerjavi z dozdajšnjimi velikanskimi nosilnimi plovili bo tudi, da jo bo mogoče v celoti uporabiti znova in znova.

Prva faza rakete (spodnji del, ki raketo požene z Zemlje) bo namreč znala pristati samostojno tako kot rakete SpaceX, ki so trenutno v uporabi. Še ena primerjava BFR z drugimi raketami, ki jo je SpaceX objavil na uradni spletni strani:

"Raketa BFR lahko nosi več tovora kot Saturn V, obenem pa jo je mogoče uporabiti znova."

Oglejte si še videoposnetek, kako naj bi bil videti vzlet rakete BFR:

Raketa BFR je sicer tudi temelj predlaganega novega načina potovanja po Zemlji, ki bi, če bi bil seveda dovolj poceni, lahko ogrozil letalsko industrijo.

Preberite tudi:

Kje je Elon Musk dobil dovolj denarja za vse svoje nore projekte?