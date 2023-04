Pametni telefoni serije Redmi Note 12 prihajajo v Slovenijo #foto #video

Po tem, ko je zadnje dni februarja Xiaomi s serijo Xiaomi 13 predstavil svoje presežke kamer na pametnih telefonih uporabnikom, ki so pripravljeni globlje seči v svoje denarnice, so na vrsto za fotografska razvajanja prišli tudi tisti, ki so za svoj pametni telefon pripravljeni odšteti bistveno manj.

Zdi se, da letos, pravzaprav še dlje, vsi proizvajalci pametnih telefonov naklonjenost uporabnikov iščejo predvsem z zmogljivostmi kamer na svojih napravah. Nova serija Xiaomijevih pametnih telefonov srednjega razreda Redmi Note 12 ni izjema in sledi temu trendu.

Od Kitajske prek Indije in Grčije do Slovenije

Po predstavitvi serije Redmi Note 12 na Kitajskem zadnje dni lanskega leta in takoj po začetku letošnjega leta še v Indiji so postopoma sledili regijske predstavitve in začetek prodaje tudi drugod.

Modela Pro serije Redmi Note 12 imata zmogljivo tipalo in optično stabilizacijo slike za ostro sliko tudi v nočnem času. Foto: Srdjan Cvjetović Na peti dan aprila je na vrsto prišla tudi regija, v kateri je Slovenija, čast organizacije predstavitvenega dogodka za naš del sredozemske Evrope pa je pripadel Atenam.

Štirje v družini za ves razpon srednjega razreda

Serija Redmi Note 12 šteje štiri pametne telefone in ohranja sloves cenovno dostopnih naprav, ki prijetno presenečajo s svojim razmerjem med zmogljivostjo in ceno. Osnovni model Redmi Note 12 z štirimi gigabajti pomnilnika in 128 gigabajti shrambnega prostora ima namreč priporočeno maloprodajno ceno 249 evrov – v prvih štirih dneh prodaje v Sloveniji pa še 50 evrov manj.

Višje na cenovni in zmogljivostni lestvici se za njim vrstijo Redmi Note 12 5G (priporočena redna maloprodajna cena že od prvega dneva prodaje 299 evrov ob enaki količini pomnilnika in shrambnega prostora kot pri osnovnem modelu), Redmi Note 12 Pro 5G in Redmi Note 12 Pro+ 5G. Proizvajalec navaja, da so v primerjavi s predhodno serijo Redmi Note 11 nadgradili sistem kamer (za kar so izbrali slogan Live vivid, v grobem prevedeno živo živahno), vzdržljivost akumulatorja in hitrost njegovega polnjenja ter oblikovno zasnovo.

Foto: Xiaomi

Kaj ima najzmogljivejši

Vsi štirje člani družine Redmi Note 12 imajo trojno zadnjo kamero. Najzmogljivejši v četverčku, Redmi Note 12 Pro+ 5G, njegova priporočena redna maloprodajna cena z osmimi gigabajti pomnilnika in 256 gigabajti shrambnega prostora je 519 evrov, izstopa z glavno kamero s tipalom z ločljivostjo 200 milijonov pik in optično stabilizacijo slike. Ultraširoka kamera, katere tipalo ima ločljivost osem milijonov pik, in makro kamera s tipalom z ločljivostjo dva milijona pik sta enaki pri vseh štirih "bratcih".

Značilnosti pametnega telefona Redmi Note Pro 5G Foto: Srdjan Cvjetović Poleg strojne opreme stavijo tudi na algoritme za čim boljše fotografije. Pregled slik in vsega preostalega na telefonu omogoča zaslon AMOLED z osveževanjem do 120-krat v sekundi – enak zaslon kot Redmi Note 12 Pro+ 5G ima tudi naslednji model, ki se imensko razlikuje samo po tem, da nima +.

Hitro, hitrejše, najhitrejše žično polnjenje

Oba "proja" uporabljata procesor MediaTek Dimensity 1080, ki podpira delovanje v mobilnih omrežjih pete generacije, in imata akumulator z zmogljivostjo pet tisoč miliamperskih ur. Oba imata tudi možnost zelo hitrega žičnega polnjenja, a ima tisti s plusom deklarirano kar 120-wattno polnjenje, tisti brez plusa pa "samo" 67-wattnega.

Cenejša dva modela uporabljata Qualcommova procesorja Snapdragon: pri Redmi Note 12 5G je to Snapdragon 4 Gen 1, pri osnovnem modelu Redmi Note 12 pa Snapdragon 685. Oba imata 33-wattno žično polnjenje svojega akumulatorja z enako visoko nazivno zmogljivostjo kot pri "projih" – pet tisoč miliamperskih ur.

Redmi Note 12 za manj kot 300 ali celo 200 evrov Foto: Srdjan Cvjetović Vztrajate na analognih slušalkah? Vsi štirje člani družine Redmi Note 12 imajo 3,5-milimetrski vhod zanje.

Pro+ v dveh, preostale Redmi Note dvanajstke v treh barvah

Pametni telefon Redmi Note 12 Pro+ 5G bo na voljo v polnočno črni ali nebeško modri barvi, Redmi Note 12 Pro 5G pa še v polarno beli. Redmi Note 12 5G prihaja v treh barvah: onyx sivi, gozdno zeleni in ledeno modri. V enako sivi in modri je tudi osnovni Redmi Note 12, katerega zeleni odtenek ni gozdni, temveč mentolni.

Redmi Note Pro+ 5G: snovalci mu pravijo najboljši Redmi vseh časov Foto: Srdjan Cvjetović Prodaja telefonov serije Redmi Note 12 se bo (tudi) v Sloveniji začela 11. aprila. V prvih štirih dneh bo poleg že omenjene ponudbe, s katero je redna cena osnovnega modela znižana za 50 evrov, mogoče ugodneje kupiti tudi Redmi Note 12 Pro 5G s šestimi gigabajti pomnilnika in 128 gigabajti shrambnega prostora: njegova redna cena bo takrat 329 evrov, pozneje pa 70 evrov več.

Tretja generacija pametne ure Redmi

Poleg serije pametnih telefonov Redmi Note 12 so predstavili tudi pametno uro Redmi Watch 3, ki svoje zdravstvene in športne funkcije, večsistemsko povezavo GPS in preostale dobrote ponuja po priporočeni maloprodajni ceni 99 evrov.

Redmi Watch 3 Foto: Xiaomi

Ura se ponaša s 4,45-centimetrskim (1,75-palčnim) zaslonom in bo na voljo v črni in slonokoščeni barvni različici. Osebno prilagajanje med drugim omogoča več kot 200 vgrajenih številčnic. Med drugim podpira pet glavnih satelitskih sistemov za določanje položaja in 121 športnih načinov, vključno s šestimi samodejno prepoznanimi športnimi načini, merjenjem kisika v krvi, srčnim utripom, zaznavanjem spanja in drugimi funkcijami za spremljanje zdravja.

Pametna ura Redmi Watch 3 v Slovenijo prihaja predvidoma v prvi polovici maja ali morda kakšen dan prej.

Tudi to so današnji Xiaomijevi novinci Foto: Srdjan Cvjetović