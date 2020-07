Odličen razlog, zakaj marsikomu ni treba vsepovprek piti železa v tabletah

Železo je gotovo pomembna sestavina v našem telesu. Med drugim ima zelo pomembno vlogo pri delovanju rdečih krvničk, ki so zadolžene za preskrbo s kisikom po celem telesu. Večina tistih brez spremljajočih bolezni prejme primerne količine železa s svojo (pravilno) prehrano.

Pomanjkanje železa je povezano z utrujenostjo in zmanjšano učinkovitostjo imunskega sistema, zato tisti, ki kažejo pomanjkanje železa, pogosto jemljejo tablete in druge dodatke z namenom zagotavljanja manjkajočih količin.

Toda že od prej je znano, da prevelike količine železa lahko prizadenejo jetra, pri močno pretiranih količinah pa so posledice lahko tudi usodne.

Z novimi ugotovitvami svoje genomske raziskave pa raziskovalci medicinske fakultete Univerze Harvard v Bostonu in Univerze Imperial College v Londonu svarijo, da zdravi posamezniki brez diagnosticiranega pomanjkanja železa ne bi smeli uživati dodatkov železa.

Po epidemioloških zdaj tudi napredna statistična raziskava

V študiji, kjer so proučevali odnos različnih ravni železa in zdravega staranja, sicer niso potrdili vzročno-posledične povezave med visokimi sistemskimi vrednostmi železa in zmanjšano pričakovano življenjsko dobo, a so še močneje potrdili nasvet, da je jemanje dopolnil z železom upravičeno samo pri posameznikih s potrjenim pomanjkanjem železa.

Dozdajšnje raziskave so pokazale povezavo med povečanimi količinami železa in povečano verjetnostjo za zmanjšanje pričakovane življenjske dobe, ne pa tudi vzročno-posledične povezave. Foto: Getty Images

Dozdajšnje raziskave o vplivu neustreznih količin sistemskega železa z različnimi boleznimi so bile večinoma epidemiološke in so kot takšne pokazale korelacijo, ne pa tudi vzročno-posledičnega odnosa.

Mendelianska randomizacija

Raziskovalci so se lotili statističnih metod, zlasti Mendelianske randomizacije, to je uporaba genetskih variant, ki imajo specifičen vpliv na možne dejavnike tveganja za ocenjevanje korelacij z izrecnimi rezultati.

Najprej so proučili podatke skoraj 49 tisoč posameznikov in ugotovili, da so tri specifične genske variante implicirane pri nenormalnih ravneh sistemskega železa.

Življenjski slog ne kaže vpliva pri tej korelaciji

Nato so na vzorcu več kot enega milijona posameznikov izmerili korelacijo med temi genetskimi markerji in splošno pričakovano življenjsko dobo.

Rezultati so pokazali dosledno korelacijo med genetsko predispozicijo za povišano raven železa in zmanjšano pričakovano življenjsko dobo, pri čemer življenjski slog najverjetneje nima vpliva na te ugotovitve.

Rezultati predvsem nakazujejo nujnost nadaljnjih raziskav

Avtorji raziskave opozarjajo, da ti rezultati še niso primerni za neposredno in takojšnjo uporabo v vsakdanji zdravniški praksi, ker kljub močnim indikacijam ostaja še vedno zelo veliko neodgovorjenih vprašanj glede vpliva različnih količin železa v telesu in splošnega zdravja.

Vsekakor pa je, še sklepajo, nujno raziskati, ali in v kolikšni meri je nevarno spodbujati količine železa v telesu z različnimi pripravki, če za to ni potrebe.

Svojo raziskavo in njene rezultate, ki tako nakazujejo pot nadaljnjih nujnih študij, so objavili v znanstveni reviji Clinical Nutrition.

Zapletena, včasih protislovna, a vendarle zelo pomembna vloga železa

V zadnjih letih so raziskave potrdile različne vplive količine železa na tveganja za različne bolezni in bolezenska stanja. Pred tremi leti so pokazali povezanost med visokimi koncentracijami železa in zmanjšanim tveganjem za srčne bolezni, dve leti pozneje pa tudi med naravno povečanimi koncentracijami železa in zmanjšanim tveganjem visokega holesterola, ki maši arterije.

Po drugi strani pa so lani ugotovili tudi povezanost med visokim železom in povečano verjetnostjo za ustvarjanje krvnih strdkov in celo povečano verjetnostjo kožnih okužb. Očitno se moramo tudi o učinkih železa na naše zdravje še marsikaj naučiti.