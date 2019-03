Novi znaki na hrvaški obali že dvigujejo prah

V hrvaškem obmorskem mestu Biograd na Moru bodo letošnjo turistično sezono zaznamovali tudi novi znaki oziroma table, katerih postavitev je pred kratkim odobrila tamkajšnja mestna uprava. Znaki, ki pozivajo k temu, naj ljudje odpadke odvržejo v koše za smeti, in ne na tla, so že naleteli na neodobravanje nekaterih članov mestnega sveta, ki menijo, da so nespoštljivi do mimoidočih. Zapis na zelenih tablah se zaradi nevsakdanje osornosti medtem že širi po spletu.