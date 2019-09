Novi iphoni bodo pri Telekomu Slovenije naprodaj od 20. septembra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsi trije letošnji iphoni, to so iPhone 11, iPhone 11 Pro in iPhone 11 Pro Max, kakor tudi Apple Watch Series 5 bodo v petek, 20. septembra, dopolnili prodajno ponudbo Telekoma Slovenije.