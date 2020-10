Nov film Kate Winslet, ki bo zanimal številne Slovence

Svetovno znana ameriška produkcijska hiša MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) je pridobila pravice za filmsko adaptacijo romana Britanke Jen McAdam, v katerem McAdamova opisuje svojo izkušnjo s piramidno shemo OneCoin, v kateri je skupaj z družinskimi člani in prijatelji izgubila več kot 250 tisoč evrov.

Za ustanoviteljico piramidne sheme OneCoin velja Bolgarka Ruja Ignatova, ki je pred skoraj tremi leti izginila neznano kam. Preiskovalci ocenjujejo, da je z vplačili vlagateljev v OneCoin osebno zaslužila blizu pol milijarde evrov. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

V nastajanje filma, ki ga je prvi razkril znani ameriški medij s področja zabavne industrije Deadline, so vpletena velika imena Hollywooda.

Scenarij in režijo bo prevzel Scott Z. Burns, ki je med drugim napisal scenarije za filme Neprijetna resnica, Bournov ultimat, Kužna nevarnost in Poročilo, glavno vlogo pa so zaupali sedemkratni nominiranki in dobitnici prestižne filmske nagrade oskar, britanski igralki Kate Winslet.

Kate Winslet je oskarja prejela leta 2009 za vlogo v filmu Bralec. Foto: Reuters

Film z naslovom Fake! ("lažno" v neposrednem slovenskem prevodu) opisuje, kako je Bolgarka Ruja Ignatova od vsaj dveh milijonov ljudi, tudi nekaj tisoč Slovencev, pod pretvezo izdaje lažne kriptovalute, izvabila več kot tri milijarde evrov, in kako je Britanka Jen McAdam začela biti svoj boj proti piramidni shemi in ustanovila podporno skupino za žrtve OneCoina.

OneCoin je bil na vrhuncu delovanja močno prisoten tudi v Sloveniji. Med koncem leta 2015 in leta 2017 je promotorjem na dogodkih, ki so bili vsak teden v Ljubljani in še v nekaterih drugih slovenskih mestih, v mrežo z obljubami o bogastvu neuradno uspelo zvabiti med deset in 15 tisoč Slovencev. Visoke zaslužke naj bi prinesla zagotovljena rast cene kriptovalute onecoin, ki so jo dobili novi člani piramidne sheme.



Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Tistih, ki še vedno verjamejo, da je OneCoin prihodnost denarja oziroma da si bodo lahko nekoč namesto obljubljenega bajnega bogastva izplačali vsaj prvotni vložek, je danes sicer le še za vzorec.



Tako rekoč vsi znani promotorji so že zdavnaj našli druge poslovne priložnosti, kamor so jim sledili tudi nekateri somišljeniki, številni drugi, ki so jih na predstavitvah, teh ni manjkalo niti v Sloveniji, prepričala "bombastična" zagotovila o podeseterjenih vplačilih, pa so že izgubili upanje, da bi še kdaj videli svoj denar.

V začetku leta 2020 se je sicer začela tudi tekma za televizijske pravice za zgodbo o Ruji Ignatovi na podlagi podcasta oziroma spletne zvočne oddaje z naslovom Pogrešana kriptokraljica (The Missing Cryptoqueen), ki jo je lani posnel Jamie Bartlett, novinar britanske medijske hiše BBC.

Novinar Jamie Bartlett je v lovu na Rujo Ignatovo prepotoval celotno Evropo. Na fotografiji je njena jahta Davina, zasidrana v bolgarskem obmorskem mestu Sozopol. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zanimanje za televizijske pravice za zgodbo o Ruji Ignatovi je bilo sicer izredno in je celo sprožilo hud spopad med več produkcijskimi hišami, je februarja poročal medij Deadline. Ob družbi New Regency, ki je na koncu zmagala, sta si ekskluzivnih pravic za Pogrešano kriptokraljico namreč zelo želela tudi produkcijska velikana 20th Century Fox Television in A24.

