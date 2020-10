Slovenski kriptomilijonar pustil službo

Nejc Kodrič je v četrtek na družbenem omrežju Twitter potrdil, da se poslavlja z mesta direktorja borze s kriptovalutami Bitstamp, ki ga je zasedal dolgih devet let.

Past 9 years have been an epic journey. Welcome to @Bitstamp family @julian_sawyer. Wish you all the best! https://t.co/97ubZwds5o