Merlak o nasedli naložbi: Boril se bom. Mislim, da bom zemljišča dobil nazaj.

Leto dni po tem ko je Damian Merlak v Bohinju porušil zapuščeni in propadajoči hotel Zlatorog in dobil zeleno luč za izgradnjo novega kompleksa, ga je državni sklad, ki upravlja kmetijska zemljišča in gozdove, pozval, naj vrne 12 okoliških zemljišč, saj naj bi ta po zakonu, sprejetem pred tremi desetletji, pripadala državi, poroča portal 24ur. Družba Alpinia, ki upravlja z Merlakovimi hoteli v Bohinju, naj bi investicijo, vsaj začasno, že ustavila. Merlak ob tem pravi, da se bo boril na sodišču in dodal, da bo z investicijo nadaljeval samo v primeru, da se bo spor razrešil v njegovo korist.

Slovenski poslovnež Damian Merlak se je pred leti podal v hotelirstvo v slovenski turizem in v Bohinju odkupil odslužene, zapuščene in propadle bisere, med njimi tudi hotel Zlatorog, s katerim pa ima zdaj kar nekaj težav. Sklad kmetijskih in gozdarskih zemljišč namreč od njega zahteva, da mu vrne 12 okoliških zemljišč.

Merlak: Zemljiška knjiga še danes izkazuje vse normalno

"Ta zemljišča so bila v preteklosti večkrat prenesena, že več transakcij se je zgodilo z njimi. Sprememba se ni zgodila zgolj v zemljiški knjigi, pri raznih transakcijah so se namreč dajala tudi soglasja raznih upravnih enot in mogoče še koga drugega, ki so del države, tako da je država že sama dala soglasja k prenosom teh nepremičnin. Zakaj se pa sklad do danes ni s tem ukvarjal, pa meni ni jasno," je v oddaji 24ur zvečer potezo sklada komentiral Merlak.

Dodal je da dejavnost teoretično lahko razvija tudi brez omenjenih parcel, ampak tak hotel v Bohinju po njegovih besedah ne more obstajati brez okoliških parcel, kjer bi za goste lahko uredili parke in površine za različne dejavnosti.

Povedal, je da je njegovo podjetje na vseh parcelah vpisano v zemljiško knjigo, ob nakupu hotela in parcel pa so naredili skrben pregled z najbolj priznanimi odvetniškimi družbami. "Zemljiška knjiga še danes izkazuje, da je vse normalno," je dodal.

Za konec je napovedal, da se bo boril na sodišču in dodal, da je prepričan, da bo zemljišča dobil nazaj. "Definitivno se bom boril. Mislim, da bodo te parcele ostale moje. Dokler ne bo črno na belem, da so parcele moje, pa jaz s to investicijo ne morem nadaljevati, je sklenil v pogovoru za 24ur zvečer.

Foto: Mediaspeed Kot je lansko leto v oddaji Preverjeno povedal direktor družbe Alpinia Jure Repanšek, je celoten kompleks bil v lasti Alpetourja, državnega podjetja, potem pa je prišel zakon, po katerem so morala vsa državna podjetja svoja zemljišča prenesti na sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Kompleks hotela z zemljišči se je v naslednjih letih prodajal skupaj s podjetji, tako je do njega prišlo tudi Merlakovo podjetje Alpinia.

Prepis 12 zemljišč sklad zahteva po 30 letih sprejetega zakona

Sklad prepis zemljišč v okolici nekdanjega hotela Zlatorog zahteva kar 30 let po sprejetju omenjenega zakona. Kot pojasnjujejo na skladu, do danes z nobenim upravljavcem niso uspeli sporazumno skleniti pogodbe o prenosu, datum priprave pogodbe o prenosu pa naj ne bi bil v izključni pristojnosti sklada. O možnosti, da bi po prepisu od države odkupili zemljišča, pa je Repanšek, ki upravlja Merlakove hotele v Bohinju, lani odgovarjal: "Vemo, kako je. Zemljišče mora na oglasno desko, da ima kmet prednost in tako naprej."

Zakon kupca ščiti in pravi, da tisti, ki pošteno ravna in se zanese na podatke v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic. O tem bo očitno odločilo sodišče, saj 24 ur poroča, da je sklad za rešitev spora marca angažiral državno odvetništvo.