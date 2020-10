Nori popusti, a v tej trgovini nikar ne kupujte ničesar

Lažne spletne trgovine s športnimi copati in oblačili se pogosto začnejo pojavljati pred sezonami popustov. Trenutno rastejo kot gobe po dežju, saj kljub koronakrizi prihaja velik nakupovalni praznik, tako imenovani črni petek. Nekatere resnične spletne trgovine so tudi že začele s ponujanjem "črnih" popustov.

Lažne spletne trgovine s športnimi copati in oblačili se pogosto začnejo pojavljati pred sezonami popustov. Trenutno rastejo kot gobe po dežju, saj kljub koronakrizi prihaja velik nakupovalni praznik, tako imenovani črni petek. Nekatere resnične spletne trgovine so tudi že začele s ponujanjem "črnih" popustov. Foto: Matic Tomšič

Da je s spletno trgovino nekaj močno narobe, dokazuje že način oglaševanja na Facebooku, ki sledi ustaljenemu (zlonamernemu) receptu - uporabnika z zvijačo prepričati, da bo tretjemu akterju, v tem primeru goljufom, dodelil dovoljenje za objavljanje v njegovem imenu. Zvijača je lahko mamljiva vsebina, na primer videoposnetek, za dostop do katere je treba ponudniku vsebine omogočiti dostop do funkcij osebnega profila na Facebooku.

Objava s spletno povezavo, prek katere se na družbenem omrežju Facebook širi lažna trgovina. Foto: Matic Tomšič

Podobno kot pred skoraj dvema letoma je tudi tokrat lažna spletna trgovina s fotografijami domnevnih popustov namreč zasula profile (slovenskih) uporabnikov, ki so ji dali dovoljenje za upravljanje z njihovim profilom, in jih z označevanjem oseb razširila še med stotine drugih.

Če superge za 600 evrov prodajajo za 19 evrov, je nekaj zelo narobe

Ko prek povezave na Facebooku odpremo spletno trgovino Flight Club, ki prodaja športno obutev, naletimo na tako rekoč nemogoče popuste. Vsi športni copati stanejo 19 evrov - tudi najbolj zaželeni dizajnerski, katerih redne cene sicer presegajo 500 evrov.

Izjemno nizke cene so takoj znak za alarm. Lažne spletne trgovine sicer tudi nimajo omejitev zalog. Pri njih je mogoče "naročiti" tudi milijon parov najdražjih športnih copat. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

To je glavni opozorilni znak, da je s trgovino nekaj narobe, saj takšnih popustov v resnici ne ponuja nihče razen podobnih lažnih prodajaln, ki se praviloma pojavijo pred sezonami popustov. Trenutno smo pred eno - spletni trgovci že začenjajo z akcijami za prihajajoči črni petek, sprva ameriški, zdaj pa že svetovni praznik popustov.

Na kaj moramo še biti pozorni, da ne kupimo zraka

Velikih rdečih klicajev je še nekaj. Tovrstne trgovine vselej trdijo, da delujejo že leta, a preprosto iskanje po registru spletnih strani v konkretnem primeru razkriva, da je bila spletna stran trgovine Flight Club registrirana šele 29. septembra letos.

Prav tako na spletni strani ni nobenih podatkov o tem, kdo upravlja trgovino, najti ne moremo niti podatkov za stik. Na spletni strani je sicer vdelan zemljevid, a ne prikazuje lokacije sedeža podjetja, temveč zgolj ameriško velemesto Los Angeles.

To je spletna stran resnične trgovine s športnimi copati Flight Club. Foto: Matic Tomšič

Še zadnji opozorilni znak - lažne spletne trgovine pogosto posnemajo ali pa celo povsem brezsramno kopirajo resnične spletne trgovine, saj goljufi računajo na to, da njihove žrtve ne bodo opazile razlike.



To drži tudi v konkretnem primeru, saj je Flight Club pravzaprav zelo znana resnična ameriška spletna trgovina s športnimi copati, ki je bila ustanovljena leta 2005, znana pa je predvsem po prodaji nekaterih najredkejših in najbolj ekskluzivnih (ter najdražjih) športnih copat.



Če naletite na spletno trgovino z znanim imenom, ki ponuja neverjetne popuste, najprej preverite spletni naslov, na katerem je. Resnični Flight Club namreč domuje na naslovu www.flightclub.com, medtem ko nas obisk lažnega odpelje na naslov topfoot.top:



Foto: Matic Tomšič

