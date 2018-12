Nore številke za manj kot deset evrov: fenomen interneta v Romuniji

Na spletnem forumu Reddit je pred dnevi nekdo objavil posnetek zaslona , ki prikazuje hitrost internetne povezave v Romuniji. Znašala je skoraj en gigabit na sekundo. Zraven se je pohvalil, da za takšno povezavo plačuje samo 9 evrov mesečno. V Sloveniji in številnih drugih evropskih državah šestkrat počasnejši internet medtem stane od trikrat do petkrat toliko. Kako je mogoče, da imajo v Romuniji hkrati tako hiter in tako poceni internet?

Romunski ponudnik telekomunikacijskih storitev Digi Romania strankam ponuja možnost priklopa fiksnega interneta, ki omogoča hitrost do 940 megabitov proti uporabniku (hitrost prenosa podatkov oziroma tako imenovani download) in 450 megabitov od uporabnika (hitrost nalaganja podatkov oziroma upload).

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

940 megabitov na sekundo v praksi pomeni, da lahko, če ima ves čas na razpolago polno hitrost internetne povezave, uporabnik 10 gigabajtov veliko datoteko s spleta prenese v 1,4 minute.



Postavimo to hitrost v perspektivo: nekje na polovici prejšnjega desetletja, ko je bila standarda hitrost povprečne kabelske internetne povezave v Sloveniji en megabit na sekundo, bi prenos tako velike datoteke trajal kar 55 dni.

Mesečna naročnina na ta internetni paket stane 39 romunskih levov, kar ob preračunu znese približno 8,3 evra. Da bi lažje razumeli to ceno, si oglejmo spodnji posnetek zaslona. Prikazuje namreč hitrost interneta, ki jo je doma izmeril avtor tega prispevka, ki za kombinirani paket storitev interneta in televizije plačuje okrog 55 evrov mesečno:

Foto: Matic Tomšič

Če odštejemo dostop do TV-programov, internet avtorja mesečno stane okrog 25 evrov, kar je trikrat toliko, kolikor za svoj sedemkrat hitrejši internet plačuje nekdo v Romuniji.

V Sloveniji je bilo pred časom sicer mogoče pridobiti gigabitni internetni priključek (hitrost prenosa podatkov do 1.000 megabitov proti uporabniku). Redna mesečna cena takega paketa je bila 200 evrov.

Romunija ima eno najhitrejših povprečnih hitrosti interneta na svetu, Slovenija na 42. mestu

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Podatki analitične spletne strani Speedtest.net, ki omogoča merjenje hitrosti internetne povezave, za november 2018 kažejo, da je Romunija s skoraj 130 megabiti na sekundo dosegla drugo najvišjo povprečno hitrost fiksnega interneta v Evropi in četrto na svetu.



V Evropi Romunijo na tem področju prekaša samo še Islandija, kjer pa je internet tudi dražji, a ne toliko, da si ga prebivalci Islandije, kjer je življenjski standard višji kot v Romuniji, ne bi mogli privoščiti. 500-megabitni internet na Islandiji mesečno ponekod stane okrog 43 evrov.



Slovenija je glede na povprečno hitrost fiksne internetne povezave na lestvici vseh držav sveta s 45,53 megabita na 42. mestu, kar pomeni, da se med drugim uvrščamo pred Avstrijo, Češko, Avstralijo, Hrvaško, Grčijo.

Zakaj je fiksni internet v Romuniji lahko tako poceni?

Glavni razlog za to je dejstvo, da v Romuniji sredi 90. let prejšnjega stoletja, ko se je v državi začelo pojavljati povpraševanje po hitrem internetu, sploh še ni bilo zgrajene infrastrukture, ki bi ga lahko omogočala.

Romuniji, ki se je takrat pobirala po padcu komunističnega režima diktatorja Nicolaeja Ceaușescuja, hiter internet v prvi polovici 90. let še ni bil prioriteta. Foto: Reuters

A to je bila po eni strani prednost, saj Romuniji ni bilo treba nadgraditi obstoječe zastarele infrastrukture, temveč so takoj lahko začeli z uporabo najsodobnejših tehnologij.

Prvi zametki hitrega širokopasovnega omrežja v Romuniji so se pojavili v obliki lokalnih omrežij, ko so določeni posamezniki v mreže začeli povezovati svoje sosede ali pa celotne ulice. Dostop do teh omrežij so nato začeli prodajati.

Posledica pojavljanja in rasti takšnih mikro-omrežij je, da je bilo lani v Romuniji več kot 650 različnih ponudnikov internetnih storitev, od tega jih je 164 ponujalo hiter internet prek optike.

To pomeni, da je romunski trg internetnih storitev zelo konkurenčen, kar je voda na mlin uporabnikov, saj si noben od ponudnikov ne more privoščiti navijanja cen.

V Romuniji danes ni redkost, da z ene tako imenovane telegrafnice bingljajo optični kabli več deset različnih ponudnikov interneta. (Fotografija je simbolična) Foto: Pixabay

Ker se v Romuniji nihče ni trudil s kopanjem jarkov za kable, kar je praksa pri nas in v večini drugih evropskih držav, temveč so jih potegnili kar prek uličnih daljnovodov, so do hitrega interneta lahko razmeroma preprosto prišli vsi, ki so ga želeli.

