Neznancu uspel podvig, ki se ga zelo bojijo vsi lastniki kriptovalut

Novico o kraji, ki po vrednosti ukradenih kriptovalut močno presega tudi verjetno najbolj zloglasen hekerski vdor v kriptosvetu, napad na borzo Mt. Gox leta 2014, je v torek na družbenem omrežju Twitter sporočilo vodstvo platforme Poly:

Important Notice:

We are sorry to announce that #PolyNetwork was attacked on @BinanceChain @ethereum and @0xPolygon Assets had been transferred to hacker's following addresses:

ETH: 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963

BSC: 0x0D6e286A7cfD25E0c01fEe9756765D8033B32C71