Zadnja stvar, ki bi jo pričakoval v pisarni: poklicati so morali vojsko

V ponedeljek je v pisarniški zgradbi na Češkem vzdrževalec, ki je prišel servisirat klimatsko napravo, v prostoru z računalniškimi strežniki odkril svojevrstno bombo. Poklical je policijo in nadaljnje dogajanje dokumentiral na spletnem forumu Reddit. Izkazalo se je, da je šlo za še vedno aktivno sovjetsko protitankovsko raketo 9M14 Maljutka. Ker je obstajala nevarnost eksplozije, je na prizorišče prišla celo vojska.

Uporabnik, ki ima na spletnem Reddit vzdevek WhySoSadCZ, je v razpravi na forumu ob fotografiji eksplozivnega sredstva pojasnil, da ga je našel v računalniški sobi, ki v katero ni nihče vstopil že dva meseca.

Nekdanji glavni vzdrževalec računalniških sistemov v podjetju, kjer je Čeh naletel na nevarno odkritje, je edini ključ, ki je odklepal vrata v prostor, ob odhodu iz podjetja namreč vzel s seboj. V prostor je, da bi lahko servisiral klimatsko napravo, z dovoljenjem lastnika podjetja serviser zato moral vlomiti.

Uporabnik WhySoSadCZ je skoraj takoj po tem, ko je naletel na nevsakdanjo pisarniško opremo, poklical policijo. Ta je njemu in vsem zaposlenim v podjetju ukazala, naj takoj zapustijo poslopje.

Drug uporabnik Reddita je eksplozivno sredstvo na fotografiji medtem prepoznal kot protitankovsko raketo 9M14 maljutka oziroma AT-3 sagger, kot ji pravi zveza Nato. Lastnik podjetja ni vedel, kako bi se lahko znašla v prostoru z računalniškimi strežniki.

Raketo Maljutka oziroma Sagger so začeli proizvajati sredi 60. let prejšnjega stoletja. Med drugim je bila v boju uporabljena v vietnamski vojni, jomkipurski vojni (Egipt in Sirija proti Izraelu leta 1973), v zadnjih letih tudi v državljanski vojni v Siriji. Tale na fotografiji je sicer malce predelana, pripada pa oboroženim silam Republike Srbske. Foto: Wikimedia Commons

Kot je na Redditu s pomočjo prenosnega računalnika nato nadaljeval WhySoSadCZ - vmes so mu zasegli pametni telefon, da z njim ne bi več mogel fotografirati akcije bombnih tehnikov -, so v policijskem spremstvu odšli na približno dva kilometra oddaljeno lokacijo.

Prek radijskega sprejemnika enega od policistov je slišal, da je raketa še vedno aktivna, kar pomeni, da bi lahko eksplodirala.

Kako deluje maljutka:

Policisti so vse, ki so bili v času klica zaradi bombe v poslopju, nato odpeljali na policijsko postajo na zaslišanje. Pri tem so se peljali mimo podjetja, kjer je WhySoSadCZ odkril sovjetsko raketo.

"Pred poslopjem so bili črni kombiji brez tablic in več vojaških vozil. Videti je bilo, da je vojska prevzela popoln nadzor nad položajem," je na Redditu zapisal WhySoSadCZ.

Češka policija je nekaj ur po tem, ko je uporabnik WhySoSadCZ objavil fotografijo protitankovske rakete, glede na pisanje lokalnega spletnega medija Lupa.cz izdala sporočilo za javnost, da o akciji bombnih tehnikov v podatkovnem centru v za zdaj še neimenovanem češkem mestu ne vedo še nič. A uporabnik WhySoSadCZ, ki na Redditu, kjer je prisoten že peto leto, sicer ne slovi ravno kot lažnivec, je zapisal tudi, da so oblasti vsem, ki so vedeli za odkrito bombo, zabičale kakršen koli stik z mediji. Mogoče je, da incident poskušajo prikriti, je ugibal. (Fotografija je simbolična) Foto: Reuters

Na policijski postaji so nato izvedeli, da je policija vojsko poklicala zato, ker njihovi bombni tehniki niso bili usposobljeni za ravnanje s tovrstnimi eksplozivnimi sredstvi, je v objavah na Redditu še razkril WhySoSadCZ. Nastopiti je morala vojaška enota bombnih tehnikov, ki so raketo zavarovali in jo najverjetneje odpeljali do bližnje vojaške baze, kjer so jo že oziroma jo še bodo razstrelili.

Nihče sicer še ne ve, kako se je protitankovska raketa sploh znašla v pisarniških prostorih in kdo jo je tja prinesel. Nastalo je že nekaj teorij, prevladujoči pa sta, da je orožje tam ali pustil nezadovoljni nekdanji zaposleni ali pa je raketo, ki jo je med poletom mogoče nadzorovati, nekdo celo ustrelil skozi odprto okno sobe s strežniki, kjer pa nato ni eksplodirala.

Različico rakete Maljutka oziroma Sagger, ki je še posebej učinkovita pri onesposabljanju oklepnih vozil, je nekaj časa uporabljala oziroma jo ima še vedno v rezervi tudi slovenska vojska (vir: militaryfactory.com). Foto: Wikimedia Commons

Dokazov, da bi šlo za lažno fotografijo oziroma da bi jo uporabnik WhySoSadCZ našel nekje na spletu in jo predstavil kot svojo lastno, praviloma zelo zanesljivi Redditovi detektivi za zdaj medtem še niso odkrili.

