Nepričakovani zaveznik v boju proti superbakterijam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Antibiotiki so nas rešili posledic številnih bakterijskih okužb, a bakterije razvijajo odpornost pred njimi.

Antibiotiki so nas rešili posledic številnih bakterijskih okužb, a bakterije razvijajo odpornost pred njimi.

Zdravilo proti artritisu utrjuje našo zadnjo črto obrambe pred superbakterijami, so ugotovili raziskovalci Univerze v Hongkongu, ki so pokazali, kako lahko onesposobimo bakterije, ki so razvile odpornost pred antibiotiki.

V senci pandemije bolezni covid-19 se neupravičeno pozablja (med drugim tudi) na bakterijske bolezni in tveganja, ki jih te prinašajo. Neredko pretirana in nepremišljena uporaba antibiotikov pri zdravljenju bakterijskih okužb povečuje odpornost bakterij in tako nastajajo superbakterije, ki jim starejša zdravila niso kos, kar lahko pripelje do tega, da bi številne bakterijske okužbe lahko znova postale smrtonosne.

Nepravilna in pretirana uporaba antibiotikov je največja pomoč bakterijam pri razvijanju odpornost na antibiotike, a obstajajo tudi drugi načini spodbujanja te odpornosti, ki zmanjšuje njihovo učinkovitost. Foto: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

Žarek upanja prihaja iz hongkonških raziskovalnih laboratorijev, kjer so ugotovili, da zdravilo proti revmatskemu artritisu lahko pomaga pri slabitvi superbakterij, kar starejšim zdravilom znova omogoči njihovo učinkovitost.

Kaj je kaj

Raziskava, o kateri so poročali v znanstveni reviji Nature Communications, je pokazala, da avranofin, zdravilo, ki ga že skoraj štiri desetletja uporabljajo za zdravljenje revmatskega artritisa, lahko povrne protibakterijsko učinkovitost dvema skupinama antibiotikov, ki sta z naraščajočo odpornostjo bakterij počasi že začeli izgubljati bitko.

Karbapenemi so antibiotiki širokega spektra delovanja, ki velikokrat (še vedno) učinkujejo tudi takrat, ko preostali antibiotiki niso uspešni. Kolistin, ki so ga odkrili že pred šestimi desetletji, pa je danes kljub svoji učinkovitosti res zadnja izbira, saj ima zelo hude stranske učinke.

Nižji odmerki pomenijo manj tveganj

Raziskovalci so na antibiotike odporno bakterijo E. coli izpostavili avranofinu in ugotovili, da avranofin inhibira dva encima, ki ju bakterija uporablja za odpornost na karbapeneme in kolistin.

Ko so potem združili avranofin s kolistinom ali meropenemom, antibiotikom iz skupine karbapenemov, so odkrili, da so antibiotiki spet učinkovali.

Še več, izkazalo se je, da v družbi avranofina ti antibiotiki opravijo svoje delo pri celo do 64-krat manjših odmerkih, kar močno zmanjšuje tveganje pred stranskimi učinki.

Bakterija Eschericia coli (E. coli) Foto: Getty Images

Koktajl je veliko boljši

Tudi preizkusi na okuženih miškah so dali zelo spodbudne rezultate. Kombinacija avranofina in kolistina je pobila desetkrat več bakterij v jetrih in vranici kot samo kolistin.

Kar je še pomembneje, prav vse miške, ki so bile okužene s superbakterijo E. coli, so po petdnevnem zdravljenju s koktajlom avranofina in kolistina ozdravele.

Novo pomembno upanje

Rezultati dajejo novo upanje za zdravljenje proti najodpornejšim bakterijam, a preden bo upanje postalo resničnost, bo potrebnega še veliko dela, vključno s preizkusi na ljudeh.

Vsekakor pa so obeti spodbudni, raziskava pa je prinesla tudi pripadajočo patentno prijavo v ZDA.