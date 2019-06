Nekdo želi kupiti za 34 milijard evrov bitcoinov, ona bo premaknila denar

Znani londonski posrednici pri digitalnih naložbah Eleesi Dadiani, ki sodeluje z nekaterimi najbogatejšimi podjetji in posamezniki na svetu, je za zdaj še neimenovana stranka izrazila željo za nakup 25 odstotkov vseh obstoječih bitcoinov. Ob današnji ceni kriptovalute bitcoin bi to pomenilo naložbo v višini več kot 30 milijard evrov. Analitiki že opozarjajo, da takšno spreminjanje razmerja moči na trgu ne bi bilo brez resnih posledic.

Eleesa Dadiani se je nekdaj ukvarjala s posredništvom pri prodaji umetniških del, lani pa je glave začela obračati tudi v kriptosvetu, ko je za bitcoine in druge kriptovalute prodala eno klasičnih umetnih legendarnega Andyja Warhola.

Ta poteza je Dadianijevi priskrbela precej strank, ki so želele pomoč pri nakupih večjih količin kriptovalut, je pred kratkim poročal poslovni medij Forbes. Ena od njih ima še posebej ambiciozno željo: postati želi namreč lastnik 25 odstotkov vseh obstoječih enot kriptovalute bitcoin.

To pomeni, da želi nekdo kupiti okrog 4,4 milijona od 17,7 milijonov obstoječih bitcoinov, kar bi ga ob trenutni ceni bitcoina (okrog 7.800 evrov) stalo nekaj več kot 34 milijard evrov.

Tržni analitiki sicer ocenjujejo, da je v rednem obtoku okrog 5 milijonov bitcoinov, preostalih 12,7 milijona pa lastniki držijo (oziroma hodlajo) v upanju na rast oziroma so najverjetneje izgubljeni za vedno.

Satoshi Nakamoto, neznanec, ki velja za očeta bitcoina, je še vedno lastnik okrog milijona bitcoinov, ki so danes vredni blizu osem milijard evrov. Nedotaknjeni so že več blizu deset let, po mnenju mnogih pa so izgubljeni za vedno. Foto: Thinkstock

Če bi komu res uspelo pridobiti toliko bitcoinov hkrati, bi to najverjetneje močno pretreslo trg kriptovalut, opozarjajo analitiki. Cene kriptovalut bi se zagotovo dvignile, bitcoine pa bi bilo še težje kupiti. Kdor bi imel takšen večinski delež, bi lahko najverjetneje tudi uspešno manipuliral trg.

Posameznike, ki si lahko res privoščijo tak nakup, je mogoče prešteti na prste ene roke



Tudi Jeff Bezos, najbogatejši človek na svetu, bi za toliko bitcoinov zapravil malce manj kot tretjino svojega premoženja. Foto: Reuters

Kdo je kupec, ki si želi 25 odstotkov vseh bitcoinov, ni znano. Na spletu so se že pojavila ugibanja, da gre najverjetneje za podjetje ali državno organizacijo. Posameznikov, ki bi si lahko privoščili tak nakup in zanj ne zapravili polovice svojega premoženja, je na svetu namreč manj kot pet.

