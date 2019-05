"Hrvat je rekel, da bo to naredil on": YouTubov inženir priznal, kaj so storili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tehnološki mediji so julija 2009 poročali o tem, da bo spletna stran YouTube kmalu prenehala podpirati takrat še vedno zelo priljubljen spletni brskalnik Internet Explorer 6. Do tega tedna skoraj nihče ni vedel, da to ni bila uradna odločitev Googla, ki je lastnik YouTuba, temveč je šlo za pravo zaroto majhne skupine YouTubovih programerjev, ki se jim ni več dalo ukvarjati z zastarelim brskalnikom. Lahko bi izgubili službe, a se je njihova poteza v resnici izkazala za zelo posrečeno.

Internet Explorer 6 (v nadaljevanju IE 6) je imel julija 2009 okrog 25-odstotni tržni delež in bil najbolj uporabljani spletni brskalnik takoj za novejšima IE 7 in IE 8.

Ker je bil IE 6 že zelo star, izšel je namreč že avgusta 2001 skupaj z legendarnim Microsoftovim operacijskim sistemom Windows XP, ga razvijalci sodobnih spletnih aplikacij niso imeli najraje, a so, ker ga je še vedno uporabljalo toliko ljudi, morali potrpeti.

Internet Explorer 6 je bil privzeti spletni brskalnik zadnjega dobrega Microsoftovega operacijskega sistema, ki ga je predstavil Bill Gates, legendarnih Windows XP. Foto: Reuters

Med njimi so bili tudi razvijalci spletne strani z videoposnetki YouTube. Kot je ta teden v zapisu na svoji spleti strani razkril nekdanji YouTubov inženir Chris Zacharias, so IE 6 dobesedno sovražili.

Zaradi njegove zastarele infrastrukture so se namreč skoraj vsakič, ko so YouTubu dodali novo funkcijo ali pa ga posodobili, pojavile težave in z njimi dodatno delo za programerje. A ker je YouTube prek brskalnika IE 6 še vedno obiskovalo skoraj 20 odstotkov uporabnikov, Google, od leta 2006 lastnik YouTuba, še ni razmišljal o tem, da bi brskalniku ukinil podporo.

YouTube sta leta 2005 ustanovila Chad Hurley in Stephen Chen. Leto pozneje ga je za, glede na to, kako velik je YouTube danes, relativno ugodne 1,65 milijarde ameriških dolarjev kupil Google. Upoštevajoč inflacijo to danes znaša 1,91 milijarde evrov. Foto: Reuters

Preden bi vsi znoreli, so se domislili zvitega načrta

Frustracije zaradi IE 6 so se stopnjevale do te mere, da so se odločili ukrepati na lastno pest.

Majhna ekipa YouTubovih programerjev, katere član je bil Zacharias, se je domislila zvitega načrta: YouTube bo samo uporabnikom IE 6 pokazal obvestilo, da brskalnik kmalu ne bo več podprt. Upali so, da jih bodo s tem prestrašili dovolj, da bodo presedlali na druge, sodobnejše brskalnike.

Hrvat je zahteval, da bo on tisti, ki bo napisal odločilno vrstico programske kode

Programsko kodo, ki je prikazala obvestilo, je v sistem vnesel Zachariasov sodelavec iz Hrvaške, daleč najbolj uporniški med vsem razvijalci YouTuba, pa čeprav je bil sicer zelo miren in prijeten človek, je zapisal Zacharias. "Zanj je bil to velik osebni dosežek," je dodal.

Vsi vpleteni so se zavedali, da lahko, če bi šlo karkoli narobe, v trenutku izgubijo službe. Ker so imeli edinstvene privilegije za neovirano spreminjanje tudi najbolj temeljnih prvin YouTuba, njihovi šefi pri Googlu namreč niso vedeli, kaj načrtujejo.

Čeprav ni bil prvi, ki se je odrekel IE 6, je bil YouTube bržkone tisti, ki ga je pokopal

15. julija 2009, dan po tem, ko so prvi uporabniki IE 6 začeli videvati obvestilo o prenehanju podpore, so nekateri veliki svetovni tehnološki mediji že poročali, da YouTube kmalu ne bo več deloval v brskalniku Internet Explorer 6:

"Vaš spletni brskalnik kmalu ne bo več podprt. Prosimo, da ga nadomestite z eno od teh sodobnejših alternativ," je pisalo v obvestilu, ki so ga videli izključno uporabniki spletnega brskalnika IE 6. Zraven so bili predlogi za Mozillo Firefox, Internet Explorer 8 in tudi Googlov lastni ter takrat še zelo sveži Chrome. Razvijalci YouTuba načrtno niso zapisali, kdaj natanko bo YouTube prenehal podpirati IE6, da bi se s tem izognili morebitnim težavam zaradi neupoštevanja rokov.

Glede na to, da je bil IE 6 kljub strmemu padanju tržnega deleža na račun IE 7, čisto svežega IE 8 in konkurenčnih brskalnikov, v prvi vrsti Firefoxa in tudi Googlovega Chroma, še vedno izredno razširjen, je šlo za udarno novico.

YouTube je bil po Digg namreč šele druga velika spletna stran, ki je brskalniku odrekla podporo. Kasneje se je izkazalo, da je prav YouTube poskrbel za začetek konca IE 6.

Ker v drugih Googlovih oddelkih niso vedeli, da so razvijalci YouTuba ukrepali brez blagoslova šefov, so pritisnili na svoje vodstvo, da izdajo podobnega obvestila dovolijo tudi njim.



Različne Googlove storitve so uporabnike nato začele obveščati, da kmalu ne bodo več delovale v zastarelem brskalniku.

Ne le, da jih niso kaznovali, skoraj bi jim še ploskali

Ekipa programerjev zaradi svoje drznosti nikoli ni zabredla v težave, še več, njihovo sporočilo uporabnikom IE 6 je svetu dalo vedeti, da so brskalniku šteti dnevi. YouTubu in Googlu so sledili tudi številni drugi tehnološki velikani in v samo enem mesecu se je število uporabnikov Internet Explorerja 6 skoraj prepolovilo.

Šef nas je peljal na pivo in se, ko smo mu morali obljubiti, da česa takega ne bomo naredili nikoli več, zelo trudil ostati resen.

Google in z njim tudi YouTube sta podporo IE 6 uradno ukinila marca 2010. Brskalnik je začel počasi odmirati in na Zahodu je imel ob koncu leta 2012 manj kot enoodstotni tržni delež, ker pa so ga množično še vedno uporabljali Kitajci, je bil v širšem pogledu še vedno drugi najbolj priljubljen brskalnik. A Googlove storitve na Kitajskem "ne vlečejo", zato je bila YouTubova težava rešena. Foto: YouTube

Danes Internet Explorerja 6 ne uporablja skoraj nihče več: aprila je imel samo še 0,19-odstotni tržni delež.

Preberite tudi: