Zahteva policije potrjuje obstoj seznamov, o katerih se mnogi šalijo

Ameriški zvezni preiskovalci – ni znano, za katero od agencijo je šlo, glede na težo preiskave pa je bil v ozadju najverjetneje preiskovalni urad FBI – so od Googla zahtevali, da jim izroči osebne podatke vseh uporabnikov (vseh, ne le tistih v ZDA), ki so si na spletni strani YouTube med 1. in 8. januarjem letos ogledali točno določene videoposnetke, je pretekli konec tedna razkril medij Forbes.

Google bi moral preiskovalcem po ukazu sodišča tako izročiti imena, telefonske številke, domače in e-poštne naslove, zgodovino dejavnosti uporabniških računov vseh lastnikov računov Google, ki so si ogledali videoposnetke, povezane z osebo z vzdevkom "elonmuskwhm". Kot poroča Forbes, gre za osumljenca izvršitve več kaznivih dejanj, med drugim pranja denarja.

Pred preiskovalci niso ostali skriti niti osebni podatkih tistih, ki niso bili prijavljeni v uporabniške račune Google, saj so od podjetja zahtevali tudi, da jim razkrije naslove IP vseh gledalcev videoposnetkov.

Za zdaj ni znano, ali je Google zahtevi ameriških zveznih preiskovalcev dejansko ugodil. Znano je sicer, da Google z organi pregona občasno res deli uporabniške podatke, a morajo preiskovalci za to imeti dovolj dobre razloge. Foto: Shutterstock

Zakaj jih zanima, kdo vse je videl videoposnetek?

Kot piše Forbes, so preiskovalci pod krinko osebi z vzdevkom elonmuskwhm, ki je osumljena storitve več kaznivih dejanj, poslali povezave do več videoposnetkov na YouTubu. Šlo je za videoposnetke o brezpilotnih letalnikih in obogateni resničnosti (AR), o katerih so se agenti pod krinko večkrat pogovarjali z osumljencem.

Ker so bili videoposnetki na YouTubu z namenom, da se osumljenec ne bi zbal, da mu nekdo nastavlja past, objavljeni javno, jih je videlo večje število uporabnikov z vsega sveta – skupno so zbrali več kot 30 tisoč ogledov, poroča Forbes.

Dejstvo, da ameriški preiskovalci z zahtevo Googlu po osebnih podatkih vseh, ki so si ogledali videoposnetke, dobesedno iščejo iglo v senu tako, da bodo enostavno požgali celotno kopico sena, oziroma, kot je zadevo opisal eden od uporabnikov foruma Reddit, "z dinamitom lovijo točno določeno ribo", je predramilo strokovnjake za digitalno varnost in zasebnost.

Kot je eden od njih, Albert Fox-Cahn, direktor ameriške iniciative za vzpostavitev nadzora nad nadzornimi tehnologijami – njihov slogan je "Opazujemo opazovalce" –, povedal za Forbes, je sodišče, ki je ugodilo zveznim preiskovalcem in izdalo nalog za pridobitev podatkov od Googla, ustvarilo nevaren precedens.

Google bi moral preiskovalcem po ukazu sodišča izročiti imena, telefonske številke, domače in e-poštne naslove, zgodovino dejavnosti uporabniških računov, tudi naslove IP. Foto: Pixabay

"To je najnovejši primer oblikovanja zelo zaskrbljujočega trenda, ki se kaže s tem, da vladne agencije sodne naloge za preiskave vse pogosteje dojemajo kot digitalne vlečne mreže (primerjava z ribiškimi ladjami, ki za sabo vlečejo velikanske mreže, v katere se ujame vse, ne le ribe, ki jih želijo ujeti, op. p.). To je neustavno, to je strašljivo in dogaja se vsak dan."

Preiskovalci sodni nalog za pridobitev osebnih podatkov vseh uporabnikov, ki so si ogledali točno določene videoposnetke, pa čeprav gre za desettisoče ljudi, po poročanju Forbsa medtem utemeljujejo z argumentoma, da je vse znotraj zakonskih okvirov in da se je podobna metoda pred časom, ko so zaradi grožnje z bombo v ameriški zvezni državi New Hampshire preiskovali več tisoč gledalcev prenosa v živo na YouTubu, že izkazala za učinkovito.