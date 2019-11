Nasvidenje, facebook, dober dan, FACEBOOK!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velike črke se bodo pojavljale le v logotipu in slikovnih gradivih, ne pa tudi v besedilu. Foto: Facebook

Nov barviti logotip bo 15-letni blagovni znamki, ki je z nedavnimi aferami načela svoj ugled, prinesel nov optimizem, so prepričani pri Facebooku.

V prihodnjih tednih bo Facebook razširil svoj nov večbarvni logotip z velikimi črkami na vse svoje storitve, vključno z aplikacijo za hipno sporočanje WhatsApp in slikovno usmerjenim družbenim omrežjem Instagram, prav tako tudi na svoje za zdaj še nastajajoče novo spletno mesto.

Ali bo več plusov za Facebook ali več minusov za Instagram in WhatsApp?

Toda, mimogrede, ali so pomislili, da uporabniki teh aplikacij, predvsem tisti, ki ju uporabljajo že dalj časa, morda ne bodo najbolj navdušeni, da se ju povezuje s Facebookom? Ali morda kljub temu menijo, da je to povezovanje potencialno bolj koristno za Facebook, kot bi bilo lahko škodljivo za Instagram in WhatsApp?

Tako bodo v Instagramu že v prihodnjih tednih poudarili svojo povezanost s Facebookom. Foto: Facebook

"Pred 15 leti je Facebook začel delovati kot ena sama aplikacija, danes pa ima širok nabor različnih programov in orodij. Ljudje bi morali vedeti, kdo stoji za izdelki, ki jih uporabljajo," to odločitev pojasnjuje prvi mož Facebookovega marketinga Antonio Lucio.

Namesto statične modre dinamične pisane barve

Facebook utemeljuje velike črke svojega novega logotipa kot simbol svoje verodostojni, jasnosti in odprtosti. V njem so novost tudi dinamične barve, s katerimi, kot so zapisali, logotip prevzema barvo svojega okolja.

Prepričani so tudi, da k optimizmu prispeva diskretno mehčanje vogalov in diagonal novega logotipa. Medtem ko Facebookova marketinška ekipa ne dvomi (ali ne sme javno pokazati drugače), da je to natanko tisto, kar Facebook potrebuje, lahko vsak sam pri sebi presodi, ali ga bo ta sprememba prepričala, da bo še bolj vzljubil Facebook.

Tudi pri aplikaciji za hipno sporočanje WhatsApp bodo izpostavili, kdo je njen lastnik. Foto: Facebook

Pri besedilu nam bodo prizanesli z "vpitjem"

Velikih črk Facebook ne bo uporabljal tudi v besedilu, temveč le v slikovnem gradivu. To je pravzaprav dobro, ker velike črke v besedilu delujejo napadalno in jih povezujemo z vpitjem.

Bolj kot z logotipom pa se kritiki Facebooka ukvarjajo s tem, kako bo to družbeno omrežje vplivalo na bližnje volitve po svetu. Facebokovi škandali, kot je bil tisti s podjetjem Cambridge Analytica, jim dajejo dovolj razlogov za to.