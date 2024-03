Vam ne delajo Facebook, Instagram in Messenger? Zdi se, da gre za ogromno težavo.

Spletna stran Downdetector, ki spremlja morebitne izpade spletnih storitev, trenutno beleži večje število prijav nedelovanja Facebooka in platform Instagram in Messenger.

Foto: Downdetector / Posnetek zaslona

Da imajo težave s Facebookom, je na portalu Downdetector s prijavo potožilo že skoraj 600.000 uporabnikov, težavo z Instagramom jih je prijavilo skoraj 90.000, težavo s pogovorno aplikacijo Messenger pa nekaj več kot 10.000.

Is it just me or facebook logged me out?

Is anyone else unable to log into Facebook messenger? It’s just logged me out 🤔 pic.twitter.com/bjbWB3xIxN