Napeto na slovenskem spletu: ugasnil je Partis. Kaj se dogaja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Partis, ena od najbolj obiskanih spletnih strani v Sloveniji, je od ponedeljka nedosegljiv. Portal je med Slovenci izredno priljubljen predvsem zato, ker omogoča dostop do cele vrste (zvečine) piratskih vsebin, kot so filmi, TV-serije in računalniške igre.