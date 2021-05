Najdejo lahko vaše fotografije, za katere ne veste, da obstajajo

Ste kdaj razmišljali o tem, da so nekje na spletu najverjetneje objavljene fotografije, na katerih ste tudi vi, a so jih posneli brez vaše vednosti? O tem je pred kratkim razmišljal tudi avtor tega prispevka, zdaj pa je eno takih fotografij tudi našel z orodjem PimEyes.

Čeprav trdi, da ponuja pomoč pri varovanju zasebnosti na spletu, je lahko glede na to, kaj zmore, presenetljivo neznana spletna stran PimEyes vaša največja zasebnostna nočna mora. S PimEyes lahko, in to je zelo pomembno, na spletu kdorkoli najde fotografije, na katerih je vaš obraz, pa čeprav tega ne želite oziroma morda sploh ne veste, da obstajajo. Zaradi tega je PimEyes lahko tudi sanjsko orodje za zalezovalce.

V začetku leta 2020 je odmevalo razkritje, da v ZDA več sto različnih organov pregona na vseh ravneh, od lokalnih policijskih postaj do preiskovalnega urada FBI, uporablja umetno inteligenco za prepoznavanje obrazov osumljencev.

Storitev je razvilo do takrat neznano podjetje Clearview AI, ki je med potencialne nove trge za kontroverzno programsko opremo prištevala tudi Slovenijo. Kot so nam lani pojasnili s slovenske policije, podjetje Clearview AI s slovenskimi organi pregona takrat sicer še ni navezalo stika.

Po razkritju, da tehnologijo za prepoznavanje obrazov podjetje Clearview AI prodaja organom pregona, so zaropotali ameriški tehnološki velikani, v prvi vrsti Facebook in Twitter, ki sta Cleaview AI prepovedala, da bi za urjenje svoje umetne inteligence še naprej uporabljal javno dostopne fotografije uporabnikom njunih družbenih omrežij, pa tudi Google, ki je podobno zahtevo poslal zaradi YouTuba. Foto: Matic Tomšič

Orodje PimEyes deluje po podobnem principu kot programska oprema Clearview AI, saj si pri prepoznavanju obrazov pomaga z zmogljivo umetno inteligenco.

Toda tisto, kar PimEyes ločuje od Clearview AI, je dostopnost: medtem ko je drugi vsaj za zdaj namenjen izključno organom pregona, je orodje PimEyes na istoimenski spletni strani na voljo vsem z internetno povezavo.

Glede na to, kaj zmore, je PimEyes presenetljivo nišni izdelek. Spletni portal BBC je lani poleti poročal, da je imel PimEyes kljub strašljivi natančnosti iskanja obrazov komaj 6.000 naročnikov, ki so plačevali premijski dostop do storitve. Ta med drugim omogoča potencialno dejansko pridobivanje osebnih podatkov oseb, ki jih najdemo na fotografijah. Foto: Matic Tomšič

PimEyes deluje kot spletni iskalnik, na primer kot Google, vendar tu iščemo s fotografijo in ne ključno besedo. Na PimEyes naložimo fotografijo osebe, lahko se tudi fotografiramo s spletno kamero, in PimEyes bo poiskal vse fotografije s spleta, za katere meni, da je na njih naš obraz.

Kot svoje poslanstvo PimEyes navaja pomoč pri varovanju naše zasebnosti, saj lahko z iskalnikom ugotovimo, kje vse na spletu so naše fotografije, in po potrebi ukrepamo, če ugotovimo krajo identitete ali pa kršitev avtorskih pravic, na primer. Pri tem lahko uporabniku pomaga tudi PimEyes.

PimEyes trdi, da v nasprotju s Clearview AI ne indeksira fotografij na družbenih omrežjih, kot sta Facebook in Instagram, preverja pa fotografije in videoposnetke na pornografskih spletnih straneh z namenom, da bi žrtvam maščevalne pornografije pomagal najti posnetke, ki so jih na splet zaradi zamer naložili njihovi nekdanji partnerji ali partnerice.

Kdorkoli lahko poišče kogarkoli, če plača, pa lahko tudi ugotovi, kdo je na fotografiji ali kje se je nahajal

Zgoraj navedeno vse drži. Toda PimEyes povsem ignorira drugo plat medalje, ki jo je pred časom pravzaprav izpostavljal kot glavno funkcijo spletne strani - da lahko z njegovo pomočjo poiščemo druge osebe.

PimEyes namreč nima nobenega mehanizma, ki bi uporabniku preprečeval, da v iskalnik naloži fotografijo kogarkoli in nato pregleda fotografije, ki vsebujejo obraz iskane osebe. Edina varovalka, ki uporabniku preprečuje, da bi takoj izvedel, kdo je oseba na fotografiji oziroma kje je nastala točno določena fotografija osebe, je plačljivost storitve PimEyes.

Spletna stran rezultate iskanja namreč prikaže kot delno zamegljene fotografije, ki so jim priložene povezave do spletnih strani, na katerih jih najdemo. Za dostop do spletne strani je potrebno plačilo naročnine, ki znaša od 30 do 300 ameriških dolarjev mesečno. Najcenejši naročniški paket omogoča do 25 iskanj dnevno.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Brezplačno je medtem mogoče opraviti le deset iskanj dnevno, vendar pa ni mogoče pridobiti povezave do spletnih strani, na katerih so najdene fotografije. Dražji naročniški paketi sicer ponujajo tudi tako imenovano globoko iskanje za še natančnejše rezultate.

Našel je fotografije, ki jih Google ne, in eno, za katero avtor sploh ni vedel, da obstaja

Kako natančen je PimEyes? Avtor prispevka je za preizkus uporabil iskanje z eno od svojih fotografij izpred dveh let. PimEyes je takoj našel nekaj avtorjevih fotografij, natančneje selfijev, ki so bili objavljeni v testih kamer pametnih telefonov in drugih člankih na portalu Siol.net. Gre za javne in z vidika varovanja zasebnosti neproblematične fotografije:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Toda PimEyes je našel še eno fotografijo, za katero avtor članka ni vedel, da je sploh bila posneta oziroma da so ga takrat sploh fotografirali. Gre za fotografijo s tehnološkega dogodka, ki je potekal pred nekaj leti. Navdušujoče in hkrati malce strašljivo je, da gre za posnetek obraza iz profila, medtem ko je bila fotografija, ki jo je za iskanje analiziral PimEyes, posneta od spredaj:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

To je potencial PimEyes, na katerega vodstvo PimEyes ne opozarja dovolj oziroma se glede njega morda načrtno spreneveda. Kdorkoli lahko s Facebooka, na primer, vzame fotografijo vašega obraza in jo spusti skozi PimEyes, da bi našel vaše morebitne fotografije, ki so objavljene drugje na spletu. Zamislimo si samo nekaj mogočih scenarijev:

- Odličen kandidat za odgovorno delovno mesto strogo ločuje svojo kariero in zasebno življenje. Fotografijo, ki jo je priložil življenjepisu ali ki jo ima na svojem profilu na družbenem omrežju LinkedIn, njegov potencialni novi delodajalec naloži na PimEyes in odkrije, da je kandidat v prostem času aktivist na shodih drugega političnega pola. Kandidat zaposlitve ne dobi.

- Moški je obseden z žensko (ali obratno!) in jo že nekaj časa zalezuje, vendar ne pozna njenega imena. Nekoč mu jo uspe na skrivaj fotografirati. PimEyes mu razkrije njeno ime, morda tudi delovno mesto ali celo domači naslov.

Megla v ozadju strašljivo natančne tehnologije



Informacije o ljudeh oziroma podjetju, ki upravlja spletni portal PimEyes, so skope. PimEyes deluje (oziroma vsaj internetna domena pimeyes.com) od leta 2017, ko je iskalnik, podprt z umetno inteligenco, ustanovilo zagonsko podjetje s sedežem v Vroclavu na Poljskem.



PimEyes je kasneje kupilo podjetje Face Recognition Company, ki se glede na ime ukvarja z razvijanjem rešitev za prepoznavanje obrazov. Če sklepamo po profilu na družbenem omrežju LinkedIn, ima podjetje tri zaposlene, prostore pa v britanski prestolnici London. Pravi sedež podjetja je sicer v priljubljeni davčni oazi evropskih poslovnežev - v poštnem nabiralniku na Sejšelih, razkriva pravilnik o zasebnosti na spletni strani PimEyes.

