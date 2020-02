Ima podjetje, ki straši Američane, vezi tudi s Slovenijo?

Takšnega orodja za prepoznavanje obrazov ni imel niti FBI

Januarja je ameriški medij The New York Times razkril, da je podjetje Clearview AI brez vednosti Facebooka, Twitterja, YouTuba in drugih zelo priljubljenih spletnih portalov, kamor uporabniki nalagajo slike, ustvarilo bazo več milijard fotografij, ki je nekajkrat večja celo od tistih, s katerimi razpolagajo ameriški obveščevalci.

Umetna inteligenca, ki so jo urili s fotografijami, naj bi obraze ljudi prepoznavala bolje od tako rekoč vseh orodij, ki so na voljo organom kazenskega pregona. Clearview AI je zato razvil istoimensko orodje za identifikacijo osumljencev in ga na skrivaj prodal več kot 600 različnim strankam, ki segajo od lokalnih policijskih postaj do obveščevalne agencije FBI.

Ameriški organi pregona naj bi Clearview AI hitro vzljubili, ker ponuja veliko prednost, ki je njihova dosedanja orodja za iskanje osumljencev s prepoznavo obrazov niso: iskanja namreč ne omejuje le na vladne baze podatkov. Za nameček je orodje Clearview AI razmeroma poceni, podjetje ga je policistom prodajalo že za manj kot 2.000 evrov. Foto: Thinkstock

Kmalu tudi v Sloveniji?

Clearview AI je sicer že novembra lani začel delati tudi načrte za mednarodno širitev. Med dokumenti s predstavitve orodja Clearview AI v Miamiju, ki jih je v sredo razkril ameriški medij Buzzfeed News, je zemljevid sveta, na katerem je z modro ob ZDA označenih še 22 držav, ki predstavljajo potencialne nove trge za Clearview AI. Med njimi je tudi Slovenija.

Foto: Buzzfeed News / Clearview AI

Clearview AI sicer ni jasno definiral, ali se podjetje v označene države zgolj želi širiti, ali upa na sodelovanje s tamkajšnjimi oblastmi ali pa je iz teh držav celo že prejel zanimanje za nakup orodja za identifikacijo ljudi, piše Buzzfeed News. Prav tako še ni jasno, zakaj je na zemljevidu sveta ob ZDA označenih prav teh 22 držav.

Slovensko policijo, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in obveščevalno agencijo Sova smo prosili za pojasnila, ali je podjetje Clearview AI morda že vzpostavilo stik s slovenskimi organi kazenskega pregona in ponudilo svoje storitve. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Kot opozarja Buzzfeed News, je sicer še posebej zaskrbljujoče, da podjetje Clearview AI zanima prodaja orodja za identifikacijo ljudi v države, ki so znane po kršenju človekovih pravic. Kot primere so navedli Združene arabske emirate, državo, ki zatira nasprotnike vladajoče politike, ter Katar in Singapur, ki kazensko preganjata istospolno usmerjene državljanke in državljane.

O podjetju Clearview AI je do zdaj razen tega, da ga je financiral ameriški milijarder Peter Thiel (desno), znanega še relativno malo. Peter Thiel je sicer znan tudi kot soustanovitelj plačilnega velikana PayPal in pa ustanovitelj podjetja Palantir Technologies, ki se ukvarja z zbiranjem in analizo velikih količin podatkov. Palantir je ameriški medij Slate pred kratkim označil za četrto najbolj "zlobno" podjetje na svetu. Prva tri mesta so zasedli Amazon, Facebook in Alphabet (Google). Foto: Reuters

Šef Clearview AI pravi, da ni naredil nič narobe, marsikdo se ne strinja

Ustanovitelj Clearview AI Hoan Ton-That je ta teden v intervjuju za ameriški medij CBS zbiranje milijard fotografij uporabnikov družbenih omrežij upravičil s sklicevanjem na prvi amandma ameriške ustave, ki mu po njegovem mnenju daje proste roke pri kopičenju informacij javnega značaja, torej fotografij, ki so jih ljudje na spletu objavili javno.

S tem se v prvi vrsti ne strinjajo Facebook, YouTube, Twitter in Google, pri katerih ClearView AI napaja svojo bazo obrazov. Vsi so podjetju namreč že poslali zahteve za prenehanje izvajanja dejavnosti zbiranja fotografij. Če tega ne bo storil, ga bodo povabili na sodišče.

Ameriški senator Edward Markey je storitev, ki jo ponuja Clearview AI, medtem označil za strašljivo in alarmantno ter ustanovitelju podjetja poslal odprto pismo, v katerem od njega med drugim zahteva seznam vseh organov pregona, ki sodelujejo z oziroma so stranke Clearview AI.

Obeti so zaradi potenciala tehnologije zastrašujoči



Kot so prejšnji mesec ugotovili pri The New York Times, naj bi bilo orodje Clearview AI kmalu dostopno tudi širši javnosti.



Obeti so zaskrbljujoči, pišejo - kdor koli bi lahko na ulici fotografiral kogar koli, njegovo fotografijo naložil v orodje in tako ugotovil, kdo je ta oseba.



Foto: Reuters

Ker je Clearview AI sodeč po programski kodi združljiv tudi s očali za obogateno resničnost, bi bilo v teoriji mogoče, da bi nekoga prek očal, ki bi bila povezana z aplikacijo, samo pogledali v obraz in tako izvedeli njegovo ime, je še razkril The New York Times.

