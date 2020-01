Skrivnostno podjetje zbira naše slike in jih prodaja policiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obseg nedovoljenega zbiranja fotografij podjetja Clearview AI je neznan. Za zdaj naj bi orodje za identifikacijo ljudi sicer uporabljali samo organi pregona v ZDA, a to ne pomeni, da aktivnosti Clearview AI niso segle onkraj meja Združenih držav Amerike. Dostop do vseh uporabnikov Facebooka je navsezadnje mogoč skoraj vseh državah sveta, na primer.

Podjetje Clearview AI je do pred kratkim v popolni tajnosti zbiralo milijarde fotografij uporabnikov družbenih omrežij, kot sta Facebook in Twitter, z njimi urilo umetno inteligenco za prepoznavanje obrazov in storitev za identifikacijo osumljencev nato prodajalo več kot 600 različnim organom kazenskega pregona. O podjetju razen tega, da ga je financiral ameriški milijarder Peter Thiel, ni znano skoraj nič.

Orodje za prepoznavanje ljudi Clearview AI, ki ga je razvilo istoimensko podjetje, bi lahko pomenilo konec zasebnosti, kot jo poznamo danes, so v sploh prvem razkritju tajnega zbiranja milijard osebnih fotografij uporabnikov družbenih omrežij zapisali pri mediju The New York Times.

Clearview AI je brez vednosti Facebooka, Twitterja, YouTuba in drugih zelo priljubljenih spletnih portalov, kamor uporabniki nalagajo slike, ustvaril bazo fotografij, ki je nekajkrat večja celo od tistih, s katerimi razpolagajo ameriški obveščevalci. Umetna inteligenca, ki so jo urili s fotografijami, naj bi obraze ljudi prepoznavala bolje od tako rekoč vseh orodij, ki so na voljo organom kazenskega pregona.

Kot poroča The New York Times, naj bi ameriški organi pregona Clearview AI hitro vzljubili, ker ponuja veliko prednost, ki je njihova dosedanja orodja za iskanje osumljencev s prepoznavo obrazov niso: iskanja namreč ne omejuje le na vladne baze podatkov. Za nameček je orodje Clearview AI razmeroma poceni, podjetje ga je policistom prodajalo že za manj kot 2.000 evrov. Foto: Thinkstock

Prav organi pregona so bili v zadnjem letu na skrivaj stranke podjetja Clearview AI, piše The New York Times.

Storitev za identifikacijo ljudi, ki jo je razvil Clearview AI, ima po poročanju medija že več kot 600 uporabnikov, ki segajo od lokalnih šerifov in manjših policijskih uprav do obveščevalnih agencij, kot je sloviti FBI.

Uporaba Clearview AI je po poročanju The New York Times v zadnjem letu že obrodila sadove. S pomočjo orodja naj bi razrešili zločine, ki segajo od manjših tatvin do umorov. Foto: Thinkstock

Kot so ugotovili pri The New York Times, naj bi bilo orodje Clearview AI kmalu dostopno tudi širši javnosti.

Obeti so zaskrbljujoči, pišejo - kdor koli bi lahko na ulici fotografiral kogar koli, njegovo fotografijo naložil v orodje in tako ugotovil, kdo je ta oseba.

Ker je Clearview AI sodeč po programski kodi združljiv tudi s očali za obogateno resničnost, bi bilo v teoriji mogoče, da bi nekoga prek očal, ki bi bila povezana z aplikacijo, samo pogledali v obraz in tako izvedeli njegovo ime, je še razkril The New York Times. Foto: Reuters

Facebook ni vedel, pa čeprav je človek, ki je financiral Clearview AI, član njihove uprave

Novica o operaciji Clearview AI je presenetila tudi vodstva družbenih omrežij in spletnih strani, kjer se te fotografije nahajajo. Facebook (in z njim Instagram), Twitter in YouTube o množičnem zbiranju fotografij, ki je sicer kršilo pogoje uporabe vsake od naštetih platform, ni uradno vedelo nič.

Clearview AI je zagonski kapital sicer dobil od človeka, ki ima veliko zaslug za to, da je Facebook zrasel v globalnega tehnološkega velikana. Leta 2017 je v razvoj orodja za prepoznavanje obrazov 200.000 ameriških dolarjev vložil Peter Thiel, ameriški milijarder, ki je bil leta 2004 prvi zunanji vlagatelj v Facebook, danes pa je tudi član uprave podjetja.

Peter Thiel je znan tudi kot soustanovitelj plačilnega velikana PayPal in pa ustanovitelj podjetja Palantir Technologies, ki se ukvarja z zbiranjem in analizo velikih količin podatkov. Palantir je ameriški medij Slate pred kratkim označil za četrto najbolj "zlobno" podjetje na svetu. Prva tri mesta so zasedli Amazon, Facebook in Alphabet (Google). Foto: Reuters

O podjetju Clearview AI je razen tega, da ga je financiral Peter Thiel, znano zelo malo. Ustanovil ga je danes 31-letni avstralski računalničar Hoan Ton-That, v ZDA pa mu je pomagal Richard Schwartz, asistent nekdanjega župana New Yorka Rudyja Giulianija.

