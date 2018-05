Razkritje: fotografije svojih golih deklet so delili tudi Slovenci

Nizozemska policija je po malce več kot eno leto trajajoči preiskavi zasegla računalniške strežnike spletnega foruma Anon-IB, ki je bil v zadnjih letih eden od epicentrov širjenja tako imenovane maščevalne pornografije. Uporabniki so na Anon-IB delili fotografije in videoposnetke svojih (nekdanjih) deklet in prijateljic. Nekaj takšnih prispevkov je na Anon-IB prišlo tudi iz Slovenije.

Maščevalna pornografija je v zadnjih letih ena od največkrat iskanih zvrsti spletne pornografije, a je v veliko državah že prepovedana z zakonom, saj tisti, ki v njej nastopa, naj bo to ženska ali moški, to počne neprostovoljno oziroma za to, da je zvezda maščevalne pornografije, sploh ne ve. Izraz maščevalna pornografija se je teh posnetkov in fotografij sicer oprijel zato, ker jih pogosto delijo tisti, ki so nezadovoljni s svojim (nekdanjim) partnerjem in se mu na tak način želijo maščevati. Foto: zajem zaslona

Spletni forum Anon-IB je nekaj let deloval tako, da so uporabniki tam ali objavljali fotografije svojih deklet (najpogosteje nekdanjih) brez njihove vednosti ali pa so druge uporabnike prosili, ali lahko njihove prijateljice in znanke prek družbenih omrežij, predvsem Snapchata, nekako prepričajo, da jim pošljejo razgaljene fotografije, in jih nato objavijo na forum.

Preiskava dejavnosti na forumu Anon-IB se je začela marca lani, ko je neka ženska odkrila, da je nekdo pridobil njene zasebne fotografije in jih objavil na spletu. Nizozemske oblasti so nato med preiskavo aretirale nekaj moških, ki so imeli vsaj eno skupno točko - vsi so bili člani foruma Anon-IB.

Tega so nizozemske oblasti prejšnji teden ugasnile in računalnike, na katerih je forum gostoval. Spletna domena foruma zdaj vodi na zapis na spletni strani Pastebin, v katerem vodstvo foruma zanika vsakršne obtožbe, da so razpečevali maščevalno pornografijo.

Tako je bila po zasegu domene videti spletna stran Anon-IB. V belem okvirju v ospredju je obvestilo nizozemske policije, da ima spletna stran zaradi suma na nezakonito dejavnost zdaj novega lastnika. Foto: www.politie.nl

Mislili so, da so povsem anonimni

Ob nizozemskih oblasteh je aktivnost na forumu Anon-IB eno leto preiskoval tudi norveški strokovnjak za računalniško varnost Einar Otto Stangvik, a na drugačen način. Zbiral je namreč podatke o naslovih IP uporabnikov foruma Anon-IB.

Naslov IP je številka, ki nam med drugim lahko pove, kje na svetu je računalnik, povezan z njim.

Sodelujoči na forumu Anon-IB so imeli uporabniška imena, ki so se začela z "Anonymous", kar v prevodu pomeni anonimen, a ker so njihovi naslovi IP razkrili njihove lokacije, docela anonimni vendarle niso bili. Obstaja seveda možnost, da so uporabniki do foruma Anon-IB dostopali prek navideznega zasebnega omrežja (VPN), ki lahko zakrije uporabnikovo pravo lokacijo. A malo verjetno je, da bi strokovnjak, kot je Stangvik, sploh izvedel tako obsežno analizo naslovov IP, če bi menil, da so bili uporabniki VPN-jev v večini. Foto: Thinkstock

Stangvik je svoje izsledke pred kratkim predstavil v animaciji, ki prikazuje, od kod so bile na forum Anon-IB fotografije deklet in žensk naložene najpogosteje.

V spodnjem videoposnetku se aktivnost na forumu Anon-IB na zemljevidu sveta prikazuje s pikami. Večje in bolj rdeče kot so, večja je bila aktivnost v tistem območju. Pike se velikokrat ne le pojavijo, temveč se rdeče obarvajo tudi na območju Slovenije:

Vir videoposnetka: Vimeo/tåke (klik za ogled v boljši kakovosti)

Nizozemska policija sicer opozarja, da bo forum Anon-IB najverjetneje že kmalu našel nov dom in nadaljeval delovanje.

Da se to, kar zadeva sporna spletna mesta, dogaja kar pogosto, smo ne nazadnje lahko videli pred kratkim v primeru ponarejenih pornografskih posnetkov hollywoodskih zvezdnic, ki so se iz prvotnega zatočišča na forumu Reddit razpasle na več sto spletnih strani.

Preberite tudi:

Kontroverzna težava internetnega velikana, ki buri duhove