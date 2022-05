Stevardesa je Elona Muska zaradi spolnega nadlegovanja podjetju prijavila leta 2018, razkrivajo informacije, do katerih se je dokopal ameriški medij Business Insider. Incident se je zgodil leta 2016.

Šef podjetja SpaceX in proizvajalca električnih vozil Tesla ji je, trdi stevardesa, pokazal svojo erekcijo, jo božal po nogi in jo prosil za erotično masažo. V zameno bi ji kupil konja. Musk naj bi stevardesi to predlagal med dejansko masažo na krovu njegovega zasebnega letala Gulfstream G650ER med poletom v London.

Stevardesa ga je med poleti namreč redno masirala – po tem, ko je dobila službo pri podjetju SpaceX, so jo pozvali, naj opravi izpit za maserko, da bo lahko masirala svojega šefa.

Pri SpaceX naj bi močno vzpodbujali kulturo masiranja. V podjetju imajo zaposlene celo licencirane maserje, do katerih pa imajo praviloma dostop samo zaposleni visoko v kadrovski hierarhiji družbe. Foto: Getty Images

Njena zavrnitev erotične masaže je izhajala iz užaljenosti, katere posledica so bili slabši delovni pogoji za stevardeso, informacije, pridobljene od zaupnih virov, ki so seznanjeni z dogodkom, navaja Business Insider.

Novembra 2018 sta njen odvetnik in podjetje SpaceX na sestanku, ki so se ga udeležile vse relevantne osebe, tudi Elon Musk, dosegla dogovor, da se uslužbenki izplača 250 tisoč ameriških dolarjev odškodnine. Pogoj za izplačilo je bil, da bo zadeva s tem končana in da ne doseže sodišča.

Elon Musk: Gre za politično motivirani napad name. A dogodka ni zanikal.

Musk se na pisanje medija Business Insider kljub njihovi prošnji za pojasnilo ni odzval konkretno, prosil naj bi le za več časa in dodal, da je "zgodba veliko bolj kompleksna, kot se zdi na prvi pogled".

V svojem slogu je poročanje o domnevnem spolnem nadlegovanju stevardese sicer komentiral na družbenem omrežju Twitter. V več objavah je v zadnjih urah izrazil mnenje, da gre za politično motivirani napad nanj in da se bodo takšni napadi nanj še stopnjevali.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022

Za članek Business Insiderja trdi, da gre za rumeno zgodbo, namenjeno vmešavanju v njegov prevzem Twitterja.

No, it was clear that their only goal was a hit price to interfere with the Twitter acquisition. The story was written before they even talked to me. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022

Eden od razlogov, zakaj Musk govori o političnih napadih nanj, je najverjetneje njegova sredina objava, v kateri je zapisal, da v prihodnosti ne bo več volil demokratov, ampak republikansko stranko. Takrat je tudi pripisal, da bo zdaj samo opazoval umazane trike, ki jih bodo (verjetno je mislil demokrate) uporabili zoper njega za potrebe svoje politične kampanje.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿 — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

Pojavljajo se sicer že ugibanja, ali se Musk poskuša prikazati kot žrtev politične zarote, da bi vzbudil dvome o zgodbi medija Business Insider. Ta je Muska za komentar navedb o spolnem nadlegovanju stevardese namreč prosil v sredo zjutraj, Musk pa je nato v sredo zvečer objavil tvit o svojih političnih preferencah in pričakovanju politično motiviranih napadov.